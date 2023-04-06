Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerin bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve bayram ikramiye ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenler arasında yer almaya başladı. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyeleri bayramdan önce yatırıyor. Dolayısıyla Ramazan Bayramı ikramiyesi Ramazan Ayı içerisinde yatacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANDI
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!
2023 yılı Nisan ayı için;
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
• Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
• Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
• Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,
BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
• Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
• Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.
EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?
EYT yasa teklifi 28 Şubat günü MEclis'ten geçti. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği açıklanmıştı.
Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.
Kaynak: Habertürk.com