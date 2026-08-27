Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? SSK, Bağ-Kur ve memur için 2027 zam tablosu

Temmuz zammının ardından milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Ocak 2027 maaş artışına çevrildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? SSK, Bağ-Kur ve memur için 2027 zam tablosu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e revize etmesi sonrası hesaplamalar güncellenirken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş yıl sonu beklentilerine göre maaşlara yansıyacak muhtemel zam oranlarını açıkladı.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ HESAPLARI GÜNCELLEDİ

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellemesi ve piyasa beklentileri doğrultusunda yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 seviyelerine yaklaşabileceği öngörülüyor. Yılın ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) gerçekleşecek 6 aylık enflasyon verisi, maaş artışlarında doğrudan belirleyici rol oynayacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM ARALIĞI

İsa Karakaş’ın paylaştığı projeksiyona göre, 6 aylık enflasyon farkını doğrudan zam olarak alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban ve tavan oranlar şekillendi:

En düşük zam beklentisi: Yüzde 8,5
En yüksek zam beklentisi: Yüzde 10 - 10,5 bandı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 6,5 - 8 ARALIĞI

Maaş zamları toplu sözleşme şartları ve oluşacak enflasyon farkına göre hesaplanan memurlar ve memur emeklileri için daha farklı bir tablo öngörülüyor:

En düşük artış beklentisi: Yüzde 6,5
En yüksek artış beklentisi: Yüzde 8 seviyesi

KESİN TABLO YIL SONUNDA BELLİ OLACAK

Açıklanan oranlar piyasa tahminlerine ve mevcut enflasyon eğilimine dayalı senaryoları kapsıyor. Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin alacağı kesin zam oranı, TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık resmi enflasyon verisiyle kesinleşecek.

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