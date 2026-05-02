Emekli maaşlarına Temmuz zammı ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı
Ocak ayında uygulanan yüzde 12,19'luk maaş zammının hayat pahalılığı karşısında erimesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayına çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, temmuz zammı ile seyyanen artış beklentilerini değerlendirdi.
Türkiye'deki milyonlarca emekli, ocak ayında maaşlarına yansıyan yüzde 12,19'luk zammın yetersiz kalması üzerine temmuz ayında yapılacak güncellemeleri bekliyor.
Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına uygulanacak olası zam oranlarına, en düşük emekli maaşı sistemine ve seyyanen zam ihtimallerine dair eldeki verileri paylaştı.
3 AYLIK ZAM KESİNLEŞTİ
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ilk üç ayını kapsayan kümülatif enflasyon farkı netlik kazandı.
Karakaş, ocak ve şubat verilerine mart ayının da eklenmesiyle oluşan tabloyu ve açıklanacak nisan verisinin önemini şu sözlerle ifade etti: "4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verisi, tam manasıyla bir “mihenk taşı” hükmündedir. Zira küresel savaş tamtamlarının etkisiyle şaha kalkan petrol ve enerji fiyatlarının maliyet yükü, ilk kez bu veriyle tam olarak gün yüzüne çıkacaktır.
TÜİK tarafından ilan edilen verilere göre, mart ayı itibarıyla emekli maaşlarına yansıyacak kümülatif artış netleşti. Bu tablo, enflasyonun son 3 aylık seyretme rotasını ve emeklinin hakkı olan güncel oranı göstermektedir... Ocak ve şubat aylarının toplamı olan %7,95’lik artışa mart verisi eklendiğinde, kümülatif enflasyon %10,04 seviyesine ulamıştır. Yani bugün itibarıyla her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşında %10,04 oranında bir güncelleme kesinleşmiştir."
TEMMUZDA ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 18 BANDINDA
Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak nihai zammın oranına dair öngörüler, ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının beklentileri doğrultusunda şekilleniyor.
İsa Karakaş, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile ciddi finans kuruluşlarının tahminleri incelendiğinde, temmuz ayındaki zammın yüzde 16 ile yüzde 18 bandında gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.
Maaş zam oranlarının yanı sıra "en düşük emekli maaşı" uygulamasının geleceği de belirsizliğini koruyor. Hükümetin bu uygulamayı sonlandırarak yalnızca sosyal yardıma muhtaç kişilere destek vereceğine yönelik söylemler bulunuyor.
Karakaş'ın değerlendirmesine göre bu durum, milyonlarca emeklinin maaşının 20.000 TL sınırında sabit kalması riskini oluşturuyor.
Seçime sınırlı bir zaman kala hükümetin bu riski alıp almayacağı ve en düşük emekli maaşı alanlara nasıl bir destek sağlanacağı konusunda ise henüz netleşmiş bir çalışma yer almıyor.
SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI KAPILARI KAPANDI MI?
Maaş artışlarının dışında emeklilerin uzun süredir talep ettiği seyyanen zam veya refah payı konularında Ankara kulislerindeki son durumu aktaran Karakaş, kurum açıklamaları ve gerekçeleri şu sözlerle dile getirdi:
"Ankara kulislerinden maalesef diyorum… Savaşın getirdiği belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri ileri sürülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz yasa gereği verilmesi gereken güncelleme dışında şimdilik ufukta ilave iyileştirme görünmüyor."