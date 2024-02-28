Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Milyonlarca emeklinin seyyanen zam beklentisi boşa çıktı. Yerel seçim öncesinde emeklilere seyyanen zam yapılacağı söylentileri dolaşıyordu. Erdoğan, seyyanen zam konusunda ilk kez konuşarak zammın maliyetini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da düzenlenen mitingde, "Emekli maaşına 7 bin, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek emeklilerimizi tahrik edenler var." dedi ve beklenen seyyanen zamın gerçekleşmeyeceği mesajını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
- Bizim ülkemizde 16 milyon emekli var. Emekli maaşlarına 7 bin eklemek demek bütçeden yaklaşık 1.4 trilyon liralık kaynak aktarmak demek. Devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz.
EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM MALİYETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
- Kardeşlerimiz en düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz seviyeye nasıl yükselteceğiz. Çalışacak ve ortaya çıkan kazançla emekli maaşlarını da artıracağız. Birileri çıkıyor seyyanen zam yapın diyor. Emekli maaşına 7 bin TL eklemek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek ise 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum.
'ÇALIŞANLARININ YARISININ MAAŞINI VERMESEK...'
- 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm işçisi ve memuruyla devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz.