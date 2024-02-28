Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM MALİYETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Kardeşlerimiz en düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz seviyeye nasıl yükselteceğiz. Çalışacak ve ortaya çıkan kazançla emekli maaşlarını da artıracağız. Birileri çıkıyor seyyanen zam yapın diyor. Emekli maaşına 7 bin TL eklemek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek ise 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum.