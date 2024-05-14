Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?

Emekliler için şu anda masada 3 farklı formül bulunuyor. Ancak, net zam miktarı henüz kesinleşmediği için, 10 bin TL olan bir emekli maaşının ne kadar artacağına dair kesin bir bilgi vermek mümkün değil. Bu konuda resmi açıklamaları beklemekte fayda var.