Emekli olmadan kıdem tazminatı alma rehberi! Kendi isteğiyle ayrılanlara SGK'den dev formül

Normal şartlarda kendi rızasıyla işten ayrılanlar tazminat hakkını kaybetse de, yasalarda yer alan istisna sayesinde yaş haricindeki sigortalılık süresi ve prim günü kriterlerini sağlayan çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alacakları yazıyla iş yerinden kıdem tazminatını alarak ayrılabiliyor.

1 YIL ÇALIŞMA ŞARTI VE 2026 TAVAN ÜCRETİ

Kendi isteğiyle ayrılarak kıdem tazminatı alabilmek için çalışanın mevcut iş yerinde en az 1 yıl kesintisiz çalışmış olması zorunluluğu bulunuyor. 2026 yılının ikinci yarısı itibarıyla uygulanan kıdem tazminatı tavan tutarı ise 73 bin 729 TL olarak hesaplamalara yansıyor.

İLK SİGORTA GİRİŞ TARİHİNE GÖRE KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI

İstifa ederek tazminat alma koşulları, sigortalının ilk işe giriş tarihine göre kademeli olarak farklılık gösteriyor:

8 Eylül 1999 Öncesi Girişliler: 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlayanlar yaş şartını beklemeden işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor.

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 Arası Girişliler: Bu dönemde işe başlayan çalışanlar; 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim günüyle ya da sigortalılık süresine bakılmaksızın 7000 prim gününü doldurarak tazminata hak kazanıyor.

30 Nisan 2008 – 31 Aralık 2008 Arası Girişliler: Bu gruptaki çalışanlar için 4600 prim günü şartı aranıyor.

2009 – 2015 Yılları Arası Girişliler: İlk girişi 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2015 arasında olanlar için prim şartı her yıl 100 gün kademeli artırılarak 4600 ile 5300 prim günü arasında uygulanıyor.

1 Ocak 2016 Sonrası Girişliler: Bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olan çalışanların kendi isteğiyle ayrılarak tazminat alabilmesi için 5400 prim gününü tamamlaması gerekiyor.

KRİTİK UYARI: ÖNCE SGK'DEN YAZI, SONRA İSTİFA

Hak kaybı yaşamamak adına sürecin doğru sıralamayla yürütülmesi hayati önem taşıyor:

SGK Yazısı Şart: Şartları sağlayan çalışanın öncelikle SGK'ye başvurarak "Kıdem tazminatına esas yazı" alması gerekiyor.

İşveren Reddedemez: Resmi SGK yazısı işverene sunulduğunda, işverenin ödeme yapmama veya talebi reddetme yetkisi bulunmuyor.

Süreç Sıralaması: Uzmanlar, işten ayrılış dilekçesi verilmeden önce mutlaka SGK yazısının temin edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yeniden Tazminat Hakkı: Bu haktan yararlanarak ayrılan ve tazminatını alan çalışanlar, yeni bir işe girip en az 1 yıl çalıştıktan sonra gerekli koşulları sağladığında tekrar kıdem tazminatı hakkı elde edebiliyor.