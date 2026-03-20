Emekli ÖTV’siz araç bekliyor: Detaylar ortaya çıktı

Emekliye ÖTV’siz araç iddiaları Meclis’e sunulan teklif sonrası yeniden gündemde. Ancak düzenlemenin tüm emeklileri kapsamadığı ortaya çıktı; şartlar ve mevcut durum netleşmeye başladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ BEKLİYOR

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran emekliye ÖTV’siz araç iddiaları, Meclis’e sunulan kanun teklifiyle yeniden tartışılmaya başlandı. Milyonlarca emekli düzenlemenin kapsamını merak ediyor.

TEKLİF MECLİS’E SUNULDU

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan teklif, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Ancak düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor.

HER EMEKLİYİ KAPSMIYOR

Teklif yasalaşırsa, özellikle Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkarlar ile belirli şartları taşıyan çiftçilerin yararlanması bekleniyor. SSK ve Emekli Sandığı emeklileri için şu an kapsayıcılık bulunmuyor.

SON DURUM NE?

Şu an yürürlükte olan mevzuata göre emeklilere özel bir ÖTV muafiyeti bulunmuyor. ÖTV istisnası yalnızca yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip vatandaşlara uygulanıyor.

2026 ÜST LİMİT AÇIKLANDI

2026 yılı itibarıyla engelli ÖTV muafiyetinde araç alım üst sınırı 2 milyon 873 bin TL olarak uygulanıyor.

ŞARTLAR NETLEŞİYOR

Teklifte öne çıkan kriterler şu şekilde:

Muafiyetten yalnızca bir kez yararlanılabilecek
Alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak
Hak, emeklilikten sonraki ilk 5 yıl içinde kullanılacak
Sadece binek otomobiller kapsama alınacak

MTV MUAFİYETİ DE GÜNDEMDE

ÖTV muafiyetiyle alınacak araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden de muaf tutulması planlanıyor.

FİYATLAR DÜŞEBİLİR

Düzenleme yürürlüğe girerse ÖTV’nin kaldırılmasıyla araç fiyatlarında ciddi düşüş yaşanması bekleniyor.

MUHTEMEL FİYATLAR ORTAYA ÇIKTI

Togg T10X: 1.862.000 TL → 1.692.727 TL
Toyota Corolla: 1.650.000 TL → 916.667 TL
Fiat Egea Sedan: 1.150.000 TL → 638.889 TL
Renault Megane: 1.950.000 TL → 1.083.333 TL
Hyundai Bayon: 1.450.000 TL → 805.556 TL

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Teklife göre ÖTV’siz araçtan yararlanabilecek gruplar:

Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkarlar
Meslek odalarına kayıtlı esnaf
ÇKS kaydı bulunan ve belirli gelir şartını sağlayan çiftçiler

SON DURUM NE?

Düzenleme henüz yasalaşmadı. Teklifin Meclis süreci devam ederken, emeklilere ÖTV’siz araç hakkı şu an için yürürlükte bulunmuyor.

emekli ötv