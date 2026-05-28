Emekli promosyonları güncellendi! En yüksek ödeme veren banka belli oldu
Bankalar, emekli maaş müşterilerini kazanmak için promosyon rekabetini hızlandırarak özel bankalarda 40 bin TL’ye varan nakit ödeme fırsatları sunuyor. Ek koşullar ve yan hakların devreye girmesiyle birlikte emeklilere sağlanan toplam destek paketleri 100 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor.
Emekli promosyonlarında kamu ve özel bankalar arasındaki rekabet, maaşını başka bankaya taşıyan müşterilere yönelik hazırlanan yeni kampanyalarla ivme kazandı.
Geçmişte standart olan nakit promosyon tutarları güncellenerek yükselirken, bankalar ek ödeme ve çeşitli yan hakları devreye aldı. Kamu bankalarında emekli promosyonları 12 bin TL seviyesine çıkarken, özel bankalarda sunulan nakit ödeme tutarları ek avantajlarla beraber 20 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki SGK emeklilerine yönelik promosyon tutarlarını güncelledi. Maaşını 3 yıllık taahhütle bankadan alan emeklilere 12 bin TL'ye varan nakit ödeme yapılıyor. Ödemeler maaş aralığına göre belirlenirken; 0 - 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 12.000 TL veriliyor.
HALKBANK
Halkbank da aynı şekilde 3 yıl maaş alma taahhüdü veren emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon veriyor. Kampanya kapsamında 10.000 TL ile 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasına 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerine ise 12.000 TL ödeniyor. SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında olan hak sahipleri de başvuru yapmaları şartıyla 5.000 TL promosyon alabiliyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, 1 Ekim 2025 ile 28 Şubat 2026 tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan veya ilk maaşını VakıfBank üzerinden alan SGK emeklileri için 30 bin TL'ye varan bir destek paketi hazırladı. Mevcut emekli müşterilerin dahil edilmediği bu kampanyada, 12 bin TL'lik nakit promosyona ek olarak 18 bin TL kazanç fırsatı sunuluyor. VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı alıp aylık en az 1.000 TL harcama yapan emeklilere 9 ay boyunca ek ödeme yapılıyor. Bu ödemelerin ilk 6 ayında maaş hesabına aylık 2.000 TL nakit yatırılırken, son 3 ayında kredi kartına aylık 2.000 TL ekstre indirimi uygulanıyor. Banka, kampanya şartlarında değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma hakkını elinde bulunduruyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası ise 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilk maaşını alan, maaşını taşıyan veya mevcut maaş müşterisi olan SGK emeklilerine toplam 25 bin TL'ye varan bir paket sunuyor. 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon verilen kampanyada, ilk kez verilen iki otomatik fatura talimatına 1.000 TL MaxiPuan, ilk kez alınan İş Bankası kredi kartı ile belirlenen harcama şartının yerine getirilmesine ise 9 bin TL'ye kadar MaxiPuan hediye ediliyor. Emekliler ayrıca Maximum Kart'ı aidatsız kullanma, ücretsiz para transferi, farklı banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekme ve avantajlı ek hesap imkanlarından faydalanabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, 12 bin TL'ye varan nakit promosyonu ek bonus ve ödüllerle 32 bin TL'ye çıkarıyor. Bankaya davet edilen emekli yakınları için 5 bin TL'ye kadar nakit ödül veriliyor. Maaş aralığına göre toplam promosyon tutarları; 9.999 TL ve altı için 18.000 TL, 10.000 - 14.999 TL arası için 23.500 TL, 15.000 - 19.999 TL arası için 27.000 TL ve 20.000 TL üzeri için 32.000 TL olarak uygulanıyor.
TEB
TEB, 36 ay taahhütle maaşını yeni taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere toplam 21 bin TL'ye varan ödeme yapıyor. 12 bin TL'ye kadar standart promosyonun üzerine, en az iki otomatik fatura talimatı verilmesi şartıyla 9 bin TL'ye kadar ek ödeme ekleniyor. Ek ödemenin sürmesi için talimatların aktif kalması gerekiyor. Toplam tutarlar; 0 - 10.000 TL aralığına 14.000 TL, 10.000 - 15.000 TL aralığına 17.000 TL, 15.000 - 20.000 TL aralığına 19.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 21.000 TL şeklinde sıralanıyor. İşlemler TEB şubeleri, CEPTETEB Mobil ve internet bankacılığından yapılıyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank'ta 3 yıl taahhüt veren SGK emeklilerine maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon verilirken; kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı, KMH ve kredi ürünleriyle toplam destek 27 bin 500 TL'ye ulaşıyor. Toplam ödemeler; 0 - 9.999 TL maaş için 20.500 TL, 10.000 - 14.999 TL için 23.500 TL, 15.000 - 19.999 TL için 25.500 TL ve 20.000 TL üzeri için 27.500 TL olarak gerçekleşiyor.
QNB
QNB, 22 Nisan 2026 itibarıyla maaşını taşıyıp 3 yıl taahhüt veren emeklilere 20 bin TL'ye varan nakit promosyon sağlıyor. Maaş aralıklarına göre; 0 - 9.999 TL maaş alanlara 8.500 TL, 10.000 - 14.999 TL arasına 13.500 TL, 15.000 - 19.999 TL arasına 16.500 TL ve 20.000 TL ile üzerine 20.000 TL ödeniyor.
DENİZBANK
DenizBank ise 30 Ekim 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyan veya taahhüdü dolan emeklilere toplamda 27 bin TL'ye varan ödeme yapıyor. 12 bin TL'ye kadar standart promosyonun yanı sıra kredili mevduat hesabı, aktif kredi kartı kullanımı ve otomatik fatura talimatıyla 15 bin TL'ye kadar ek ödül veriliyor. Toplam promosyon; 0 - 9.999 TL maaşa 17.000 TL, 10.000 - 14.999 TL maaşa 21.000 TL, 15.000 - 19.999 TL maaşa 24.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaşa 27.000 TL olarak hesaplara yatıyor.
AKBANK
Akbank, 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyan veya taahhüt yenileyen emeklilere toplam 82 bin 500 TL'ye varan fayda paketi sunuyor. 3 yıl taahhütle 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Otomatik fatura talimatına toplam 2.500 TL ek ödeme, bankaya yakınını davet edenlere 10 bin TL nakit ödül ve Eşya Güvence Sigortası indirim hakkı veriliyor. Promosyon tutarları; 0 - 9.999 TL maaşa 8.250 TL, 10.000 - 14.999 TL maaşa 13.250 TL, 15.000 - 19.999 TL maaşa 16.750 TL ve 20.000 TL üzeri maaşa 20.000 TL olarak belirlendi.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk ise maaş taşıma işlemlerini e-Devlet, Albaraka Mobil, internet şubesi veya SGK üzerinden yapan emeklilere masraf muafiyetleri sağlıyor. Emekliler, Yapı Kredi ATM'lerinden günlük 5.000 TL, PTT ATM'lerinden aylık 3.000 TL ücretsiz para çekebiliyor. Günlük çekim limiti 15.000 TL'ye kadar ulaşırken, PTT ATM'lerinden sınırsız para yatırma imkanı tanınıyor. Ayrıca ücretsiz para transferi işlemleri yapılıyor ve kredi kartı aidatı alınmıyor. Avantajlar maaş taşıma işleminin hemen ardından devreye giriyor.
ING
ING, yeni emekliler ve EYT kapsamındakiler de dahil olmak üzere emeklilere şartsız 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sağlarken, ek kampanyalarla bu rakam 32 bin TL'ye çıkıyor. Toplam ödemeler; 0 - 9.999 TL maaşa 23.250 TL, 10.000 - 14.999 TL maaşa 27.000 TL, 15.000 - 19.999 TL maaşa 29.500 TL, 20.000 TL ve üzerine 32.000 TL şeklinde uygulanıyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk, 24 bin TL'ye varan nakit promosyona ek olarak kredi kartı harcaması ve yeni fatura talimatı verilmesi şartıyla toplam kazancı 27 bin 500 TL'ye taşıyor. Promosyon miktarları; 10.000 TL'ye kadar olan maaşlara 13.500 TL, 10.000 - 15.000 TL arasına 19.500 TL, 15.000 - 20.000 TL arasına 23.500 TL ve 20.000 TL üzerine 27.500 TL olarak ödeniyor. Banka ayrıca aidatsız kart, ücretsiz ATM kullanımı, ücretsiz para transferi ve HGS etiketi ayrıcalıkları sunuyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere toplam 25 bin TL'ye varan kampanya sunuyor. 15 bin TL'ye varan nakit promosyonun yanında; Bonus Kart veya Paracard harcamaları, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ek işlemlerle 10 bin TL'ye varan bonus kazancı sağlanıyor.