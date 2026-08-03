Emekli promosyonları güncellendi! En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

ING BANK

ING Bank, maaş tutarına göre koşulsuz olarak 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, emeklilerin yararlanabileceği ek avantajları sisteme dahil ettiğinde bu tutarı 32 bin TL'ye kadar yükseltiyor. Benzer bir strateji izleyen Denizbank, 12 bin TL'ye kadar olan temel promosyonunun üzerine kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı ve kredili mevduat hesabı açılması gibi şartların yerine getirilmesiyle 18 bin TL'lik ilave bir ödeme daha yapıyor ve toplam rakamı 30 bin TL'ye çıkarıyor.