Emekli promosyonları güncellendi! En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Temmuz ayında emekli maaşlarına yansıyan zamların ardından bankalar arası promosyon yarışı hız kazandı. İşte banka banka güncel tutarlar...
Temmuz ayında yapılan maaş zamları, bankacılık sektöründeki emekli müşteriyi çekme yarışını hızlandırdı. Geride bıraktığımız haftalarda şartlarını yenileyen finans kuruluşları, Ağustos 2026 itibarıyla güncel promosyon rakamlarını sabitledi.
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu, "2026 Ağustos döneminde bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor ve en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?" sorusunun yanıtını ararken, bankalar ardı ardına yeni paketlerini duyurdu.
İşte banka banka güncel tutarlar...
ŞEKERBANK
Şekerbank, maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere toplamda 35 bin TL'ye varan ödeme yapıyor. Banka, 0-9.999 TL arası maaş alanlara 18 bin TL'ye kadar promosyon verirken, maaşı 20 bin TL ve üzerinde olan emeklilere ek kampanyaların da katılımıyla 35 bin TL'ye kadar nakit desteği sağlıyor.
ING BANK
ING Bank, maaş tutarına göre koşulsuz olarak 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, emeklilerin yararlanabileceği ek avantajları sisteme dahil ettiğinde bu tutarı 32 bin TL'ye kadar yükseltiyor. Benzer bir strateji izleyen Denizbank, 12 bin TL'ye kadar olan temel promosyonunun üzerine kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı ve kredili mevduat hesabı açılması gibi şartların yerine getirilmesiyle 18 bin TL'lik ilave bir ödeme daha yapıyor ve toplam rakamı 30 bin TL'ye çıkarıyor.
YAPIKREDİ
Yapı Kredi ise 3 yıl boyunca maaşını kurumdan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine doğrudan 30 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül paketi tanımlıyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, maaşını taşıyanlara 15 bin TL'ye kadar nakit ödeme sağlarken; Bonus Kart veya Paracard harcamaları, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ürünleri tercih eden müşterilerine 10 bin TL ilave ödül vererek toplamda 25 bin TL'ye varan bir fırsat yaratıyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, taahhüdünü yenileyen veya maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye kadar standart promosyon veriyor. Ek kampanyalara katılım sağlayan müşteriler için ise toplam ödül miktarı 25 bin TL'ye ulaşıyor.
TEB
TEB, 36 aylık taahhüt karşılığında maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen taban ödemeler yapıyor. Buna ek olarak otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 9 bin TL'ye kadar ilave promosyon sunan banka, toplam ödülü 21 bin TL'ye taşıyor.
QNB
Taahhüt süresini standart 3 yıl olarak belirleyen QNB, maaşını taşıyan emeklilere doğrudan 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor.
AKBANK
Akbank ise maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkânı sunarak yarışa dahil oluyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, maaşını taşıyan emeklilere 27 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve bonus verirken, yakınlarını bankaya yönlendiren müşterilerine 5 bin TL'ye kadar ek ödül tanımlıyor. Ek ürün kullanımının da sürece dahil edilmesiyle toplam kazanç 32 bin TL'ye çıkıyor.
ALBARAKA TÜRK
Maaşını Albaraka Türk'e taşıyan emekliler 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon alabiliyor. Referans kampanyasıyla getirilen her yeni emekli müşteri için ek ödemelerin yapıldığı bankada, yerine getirilen ek koşullarla birlikte toplam ödül 30 bin TL'ye ulaşıyor. Toplam rakam, maaş aralığına göre 8 bin 300 TL ile 30 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.
KUVEYT TÜRK
Temmuz 2026 kampanyasını duyuran Kuveyt Türk ise maaşını taşıyanlara 12 bin TL'ye kadar standart nakit promosyon sağlarken, ek ürün avantajlarının eklenmesiyle toplam kazancın 15 bin 500 TL'ye ulaşmasına olanak tanıyor.
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, promosyon tutarlarını emeklilerin aylık gelirlerine göre kademeli olarak aynı rakamlar üzerinden ödüyor.
Buna göre kamu bankaları; 10 bin TL'nin altında (Ziraat Bankası için 0-9.999 TL arası) maaş alanlara 5 bin TL, 10.000 TL ile 14.999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL ve 20.000 TL ile üzerinde geliri olan emeklilere 12 bin TL ödeme gerçekleştiriyor.
Ayrıca kamu bankalarından Halkbank, SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10 bin TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri için 5 bin TL promosyon ödendiğini belirtiyor.