Emekli promosyonları güncellendi! İşte güncel EYT banka promosyonları

EYT BAŞVURULARI NASIL OLACAK?

• EYT'lilerin büyük çoğunluğunun SSK kapsamında olduğu görülüyor.

• EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek.

• Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler.

• Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek.