Emekli promosyonları güncellendi! İşte güncel EYT banka promosyonları
Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca EYT'linin ise 2023 banka promosyon ödemeleri gündeminde yer almaya başladı. İşte 2023 EYT emekli promosyonu veren bankalar listesi...
EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi ve e-Devlet üzerinden başvurular başladı. EYT düzenlemesinde yaş şartının kalkması ile birlikte milyonlarca kişi maaş ve emekli promosyonlarını sorgulamaya koyuldu.
İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN?
• Emeklilik başvuruları, e-Devlet ve SGK'dan yapılabilir.
• Emeklilik başvurusunu Mart ayı içerisinde yapan EYT'linin emekli maaşı 1 Nisan itibarıyla bağlanacak.
* SGK mevzuatına göre başvuru tarihini takip eden aydan itibaren emekli maaşı bağlanması gerçekleşiyor. Örneğin Haziran ayında başvuru yapan EYT'linin maaşı Temmuz ayında, Eylül ayında başvuru yapan EYT'linin maaşı da Ekim ayında bağlanacak.
EYT BAŞVURULARI NASIL OLACAK?
• EYT'lilerin büyük çoğunluğunun SSK kapsamında olduğu görülüyor.
• EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek.
• Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler.
• Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek.
ÇALIŞAN EYT'LİLER NASIL BAŞVURU YAPACAK?
• Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacak.
• Çıkış belgesi ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecek.
• Emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek.
• Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak
• Emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor.
* Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor.