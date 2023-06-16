Emekli promosyonlarına ara zam! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Emekli maaşı ödemeleri ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak. Bununla beraber emekli maaşı Temmuz zammı öncesinde "En yüksek emekli promosyonu ne kadar" sorusuyla beraber hesaplar başladı. Peki emekli maaşı taşıma işlemi yaparken ve emekli promosyonu için banka seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankalar tam listesi...

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI HER AY YENİLENİYOR

Emeklilik başvurusunu Mart ayında yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanmaya başladı. Şu ana kadar emeklilik başvurusu yapan 1,8 milyon EYT'linin 1,6 milyonunun maaşı bağlandı. Emekli Temmuz zammı, enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek. Bu iki durum bankalar müşteri kazanma iştahını artırdı ve banka promosyonları için kampanyalar aydan aya yenileniyor.

BANKA PROMOSYONLARI VE EK ÖDEME YAPILIYOR

Özel bankalar kendi müşterisi olup emekli maaşı alacaklara aşağıdaki şartları sağlayanlara ek ödeme yapılıyor.

• Özel bankalar ürünlerin kullanılması

• Yeni emekli müşterisi getirilmesi

• Otomatik fatura talimatı gibi birçok şart karşılığında yüksek promosyon ödüyor

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ GELİYOR

Temmuz ayında TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon kesinleşecek. Bu rakam refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı olacak. Yapılacak düzenleme ile beraber nihai zam oranı ek zam ile belirlenecek.

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu. Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

5 AYLIK ENFLASYON: 15,26

5 AYLIK SSK-BAĞKUR ZAMMI: 15,26

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20 bandında olması bekleniyor. Temmuz döneminde bu zamların dışında emekli ve memur maaşlarına refah payı (ek zam) eklenecek.

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan banka promosyonuna ek 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL ödeme var. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Haziran – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan ödeme yapılıyor. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, "Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL ödül fırsatı var" denildi.

DENİZBANK

SGK emekli maaşını ilk defa DenizBank'a aktarmayı taahhüt eden ve 3 yıl süre ile maaşını alma sözü veren EYT'lilere, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsat var.

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, 8.000 TL'ye varan promosyon ödemesi taahüdünde bulunuyor.

Kuveyt Türk'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini bankamız aracılığıyla alan ve 30.06.2023 tarihine kadar promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize;

• 3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 4.800 TL,

• 3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.600 TL,

• 7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 7.200 TL,

• 10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 8.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.

TÜRKİYE FİNANS

30 Haziran'a kadar emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan hak sahipleri, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanacak.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi bankası emekli maaşını taşıyanlara 8.500 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapıyor. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- 6 Nisan 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenir.

EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru şekli ve şartları EYT'liler ve tüm emekli olacaklar için aynı. SSK veya Bağ-Kur'dan emekli oluyorsanız, e-Devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri'ne emeklilik başvurusunda bulunurken dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini belirtebilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüt verip ödemenizi alabilirsiniz.

Kaynak: Sabah.com.tr