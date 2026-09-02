Emekli promosyonlarında 105 bin TL yarışı başladı! Uzman isim uyardı: Sakın o şartları okumadan imzalamayın

Özel ve kamu bankaları müşteri çekmek için tutarları artırırken, bazı kampanyalarda toplam ödeme tutarı 105 bin TL seviyesine kadar dayandı. Rakamların cazibesine kapılmadan önce sözleşme detaylarının iyi okunması gerektiğini belirten Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, yüksek tutarların arkasındaki ek şartlar ve taahhüt bozma formülleri konusunda emeklileri uyardı.

105 BİN LİRALIK REKOR TUTARLARDA 'EK ŞART' TEHLİKESİ

Bankaların duyurduğu en yüksek promosyon rakamlarının her zaman şartsız nakit anlamına gelmediğini vurgulayan uzmanlar, kampanya detaylarına dikkat çekti. Birçok bankanın rekor ödemeleri şu ek şartlara bağladığı görülüyor:

Kredi kartı çıkarma ve belirli tutarda aylık harcama taahhüdü

Otomatik fatura ödeme talimatı zorunluluğu

Kredili Mevduat Hesabı (KMH) açılışı ve belirli dönemlerde kredi kullanımı

Bireysel emeklilik veya ek sigorta ürünlerine katılım zorunluluğu

Kullanılmayacak kredi kartları ve faiz yükü oluşturabilecek ek hesapların uzun vadede mali külfet yaratabileceğine işaret eden uzmanlar, koşulsuz net nakit ödemelerin tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağını vurguladı.

TAAHHÜDÜ BİTMEYENLER İÇİN MAAŞ TAŞIMA VE CAYMA HESABI

Sözleşme süresi dolmadan başka bir bankanın yüksek teklifini değerlendirmek isteyen emekliler için "kıstelyevm" (gün bazlı) iade sistemi işliyor. Emekliler, kalan taahhüt süresine denk gelen promosyon farkını mevcut bankasına iade ederek maaşını dilediği kuruma taşıyabiliyor.

Örneğin, 3 yıllık sözleşmeyle 30 bin TL promosyon alan ve anlaşmasının bitmesine 2 yıl kalan bir emekli, bankasına yaklaşık 20 bin TL iade ederek taahhüdünü sonlandırabiliyor. Yeni bankasından 60 bin TL promosyon alması durumunda, aradaki fark sayesinde emeklinin kasasına net 40 bin TL ilave kazanç girmiş oluyor.

KREDİ BORCU OLANLAR DİKKAT: MAAŞ TAŞIMA ENGELLENEBİLİR Mİ?

Mevcut bankasında aktif tüketici kredisi borcu bulunmayan emeklilerin e-Devlet ya da mobil bankacılık üzerinden maaş taşıma işlemini dakikalar içinde tamamlayabildiğini belirten Mahmut Aydoğmuş, kredi borcu olanların ise dikkatli olması gerektiğini aktardı. Kredi borcunun bulunması halinde bankaların blokaj uygulayabildiğini ve taşıma işlemi öncesinde kalan borcun ya da taahhüt bedelinin kapatılmasının istenebileceğini kaydetti.