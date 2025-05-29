Emekli promosyonlarında büyük yarış! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, sadece nakit promosyonla değil, sunduğu ek avantajlarla da dikkat çekiyor.

Emekli maaşını bankaya taşıyanlar, 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon alabiliyor. Ayrıca QNB emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim de sunuluyor.

Toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü vaat ediliyor.

Promosyon tutarları maaş aralığına göre şöyle:

0 – 9.999 TL: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL