Emekli promosyonlarında büyük yarış! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
Emekliler için bankalar arasında promosyon yarışı yeniden kızıştı. Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen kampanyalarla, maaşını taşıyan emeklilere 18 bin TL’ye varan promosyon ödemeleri teklif ediliyor. Peki, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte güncel rakamlar ve banka banka promosyon listesi...
2025 yılı itibarıyla emekli maaşı alan milyonlarca kişi, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarıyla ek gelir fırsatını değerlendirmeye çalışıyor. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank ve daha birçok özel banka promosyon tutarlarını güncelledi.
Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere hem tek seferlik promosyon ödemesi hem de çeşitli ek avantajlar sunarak rekabette öne çıkmak istiyor.
İşte Ekonomim'e göre, banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları...
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur kapsamında maaş alan emeklilere promosyon ödemesi sunmaya devam ediyor. Banka, maaşını Ziraat'e taşıyıp 3 yıl boyunca kalma sözü veren emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
HALKBANK
Bir diğer kamu bankası Halkbank da emeklilere cazip teklifler sunan bankalar arasında yer alıyor. SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank üzerinden alacaklarına dair taahhütte bulunmaları halinde, maaş tutarlarına göre aşağıdaki promosyonlardan yararlanabiliyor:
10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara özel olarak gelir dilimine göre promosyon ödemesi yapıyor. 13 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuranlar, 3 yıl kalma sözü karşılığında şu tutarları alabiliyor:
10.000 TL altı maaş: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
ING BANK
Emekli promosyon yarışının en iddialı ismi ise ING Bank oldu. Banka, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarına göre şu ödemeleri yapıyor:
10.000 TL altı maaş: 16.250 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası: 20.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası: 22.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 25.000 TL
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, sadece nakit promosyonla değil, sunduğu ek avantajlarla da dikkat çekiyor.
Emekli maaşını bankaya taşıyanlar, 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon alabiliyor. Ayrıca QNB emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim de sunuluyor.
Toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü vaat ediliyor.
Promosyon tutarları maaş aralığına göre şöyle:
0 – 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
İŞ BANKASI
Mayıs ayında en yüksek nakit promosyon tekliflerinden biri İş Bankası’ndan geldi.
5–31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kampanyaya katılan emekliler şu ödemelerden yararlanabiliyor:
0 – 9.999 TL maaş alanlara: 12.250 TL
10.000 – 14.999 TL arası: 16.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası: 18.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 21.000 TL
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon sunarken, yakınını getirenlere de kişi başı 250 TL ödül veriyor. Toplamda 14.500 TL’ye kadar ulaşan bir promosyon paketi hazırlanmış durumda.
3 yıl taahhüt karşılığında maaş aralığına göre yapılan ödemeler şöyle:
0 – 9.999 TL: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Maksimum 10 kişi referansıyla: 2.500 TL ek nakit
AKBANK
Akbank, emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon verirken, kampanyaya katılanlara ek olarak 2.500 TL chip-para sunuyor. Böylece toplamda 17.500 TL’lik bir kazanç sağlanabiliyor.
Ödemeler şu şekilde sıralanıyor:
0 – 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Chip-para: 2.500 TL
DENİZBANK
DenizBank, promosyon yarışında sınırları zorlayan bankalar arasında yer alıyor. Banka, 3 yıl maaş alma taahhüdü karşılığında 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Ancak kampanyaya katılanlara sunduğu ek şartlar ile toplam ödül tutarı 20.000 TL’ye kadar çıkıyor.
Ana promosyon:
0 – 9.999 TL: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ek promosyonlar:
MobilDeniz uygulaması: 1.000 TL
KMH ürünü: 1.000 TL
Kredi kartı sahibi olmak: 2.000 TL
Otomatik fatura talimatı (maaş aralığına göre):
0 – 9.999 TL: 1.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 2.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 4.000 TL
Bu ek ödemelerle birlikte toplamda 20.000 TL’ye varan promosyon avantajı sunuluyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren emeklilere maaş baremine göre yüksek promosyon ödemeleri sunuyor. Bankada yeni hesap açan emekliler, aşağıdaki oranlarda promosyon alabilecek:
0 – 9.999 TL arası: 10.000 TL
10.000 – 14.999 TL arası: 15.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası: 18.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, promosyon yarışında en yüksek rakamlardan birini sunuyor. Banka, ana promosyonun yanı sıra fatura ve kart harcaması şartlarıyla birlikte 25.000 TL’ye kadar ödeme yapıyor:
Ana promosyon:
0 – 9.999 TL arası: 11.250 TL
10.000 – 14.499 TL arası: 15.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası: 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Ek ödemeler:
2 otomatik fatura talimatı: 2.500 TL
1.000 TL’lik kart harcaması: 2.000 TL
Toplam: 25.000 TL’ye kadar
VAKIFBANK
VakıfBank, SGK emeklileri için klasik promosyon modelini sürdürüyor. 3 yıllık maaş alma sözü karşılığında maaş aralığına göre şu tutarlarda ödeme yapıyor:
0 – 9.999 TL arası: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
TEB
TEB, hem ana promosyon hem de fatura talimatı karşılığında verilen bonuslarla 21.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Kampanya detayları şöyle:
Ana promosyon:
0 – 9.999 TL arası: 12.000 TL
10.000 – 14.999 TL arası: 15.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası: 17.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL
Ek promosyon (Elektrik veya doğalgaz faturası dahil olmak üzere 2 otomatik ödeme talimatı verilirse):
2.000 – 3.000 TL arası değişen ek promosyonlar ile birlikte toplam:
0 – 9.999 TL: 14.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 17.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 19.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL