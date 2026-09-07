Emekli promosyonlarında rekor rakam açıklandı! Eylül ayında 32 bin lirayı aştı: İşte banka banka tam liste

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini hedefleyen kampanyalarda temel nakit ödemeler ile ek ürün ödülleri birleştiğinde toplam kazanç 32 bin TL sınırına dayandı. Bankaların sunduğu güncel koşullar, maaş baremleri ve ilave ödül kriterleri netleşti.

TOPLAM ÖDEME 30 BİN LİRAYI AŞIYOR

Bankacılık sektöründeki rekabet, yalnızca taban nakit promosyonlarla sınırlı kalmıyor. Otomatik fatura ödeme talimatları, kredi kartı harcama hedefleri, avans hesap kullanımı ve sigorta poliçeleriyle birlikte emeklilere sunulan toplam getiri birçok özel bankada 30 bin TL eşiğini aşıyor. Uzmanlar, sözleşme imzalanmadan önce sunulan rakamın koşulsuz nakit mi yoksa ek şartlara bağlı mı olduğunun dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

ÖZEL BANKALARIN EYLÜL 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI

ING

Maaş tutarına bağlı olarak 15 bin TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon veriyor.

Fatura ve ek finansal ürün kampanyalarıyla toplam kazanç 32 bin TL'ye kadar tırmanıyor.

DENİZBANK

Maaş baremine göre kademeli promosyon ödemesi uyguluyor:

0 - 9.999 TL arası maaş alanlara: 20.000 TL

10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 24.000 TL

15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 27.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 30.000 TL

YAPI KREDİ

3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında ana promosyon tutarı 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında veriliyor.

Taahhüdü takip eden 60 gün içinde iki yeni fatura talimatı verilmesi durumunda 2 bin TL ile 5 bin TL arasında ek nakit desteği sağlanıyor.

Bireysel kredi kartıyla 1.000 TL alışveriş yapılması halinde yine 2 bin TL ile 5 bin TL arasında ek ödül verilerek toplam ödeme 30 bin TL'ye ulaşıyor.

GARANTİ BBVA

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli tarifede 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor.

Kredi kartı harcaması, Avans Hesap ve sigorta poliçesi gibi şartların yerine getirilmesiyle 10 bin TL ilave ödeme ekleniyor ve toplam rakam 25 bin TL'ye çıkıyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

3 yıl taahhüt veren SGK emeklilerine doğrudan 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon tanımlanıyor.

Kredi kartı harcamalarına tanımlanan MaxiPuan destekleriyle toplam kampanya değeri 25 bin TL seviyesine ulaşıyor.

QNB

Maaş seviyesine göre kademeli şartsız nakit ödeme yapıyor:

9.999 TL'ye kadar olan maaşlara: 8.500 TL

10.000 - 14.999 TL arasına: 13.500 TL

15.000 - 19.999 TL arasına: 16.500 TL

20.000 TL ve üzerine: 20.000 TL

AKBANK

1-30 Eylül 2026 dönemi boyunca maaşını taşıyan veya sözleşmesini yenileyen tüm emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

KAMU BANKALARINDA GÜNCEL PROMOSYON TARİFESİ

ZİRAAT BANKASI

0 - 9.999 TL arası maaş alanlara: 5.000 TL

10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

HALKBANK

10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

EN YÜKSEK TUTARDAKİ EK KOŞULLARA DİKKAT

Bankacılık uzmanları, kampanya afişlerinde ilan edilen 30 bin TL ve üzeri rekor tutarların çoğunlukla zorunlu ek koşullara bağlandığı konusunda emeklileri uyarıyor. Kredi kartı aidatları, avans hesap faiz oranları ya da uzun vadeli sigorta poliçesi taahhütleri dikkate alınmadığında hedeflenen avantajın maliyet artışına dönüşebileceği belirtiliyor.