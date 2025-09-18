Emekli promosyonlarında yarış kızıştı! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
Bankaların Eylül 2025 güncel emekli promosyon tutarları açıklandı. Kamu ve özel bankaların farklı şartlarla sunduğu kampanyalarda rakamlar 27 bin TL’ye kadar ulaşıyor. İşte güncel emekli promosyonları...
Eylül ayıyla birlikte emeklilere yönelik banka promosyon kampanyaları güncellendi. SGK emeklileri maaşlarını en yüksek promosyon ödemesi yapan bankaya taşıyarak avantajlı fırsatlardan yararlanabiliyor. Ancak bankaların sunduğu rakamlar ve ek koşullar birbirinden farklılık gösteriyor.
Bankaların Eylül 2025 itibarıyla emeklilere sunduğu promosyon miktarları belli oldu.
İşte güncel liste:
YAPI KREDİ
27.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor.
Maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödeniyor.
Ek fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarıyla tutar 27.000 TL’ye çıkabiliyor.
ZİRAAT BANKASI
3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor.
Maaş toplamı üzerinden hesaplama yapılıyor.
HALKBANK
Maaşı 10.000 TL – 14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
VAKIFBANK
10.000 TL altı maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödeniyor.
GARANTİ BBVA
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor.
Ek kampanyalarla (kart harcaması, avans hesap, sigorta poliçesi) toplam promosyon 25.000 TL’ye kadar çıkıyor.
AKBANK
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.
Ek 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödeme yapılıyor.
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
12.000 TL ana promosyon, ek avantajlarla toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.
Fatura ödeme talimatı verilmesi halinde ek promosyon ödeniyor.
DENİZBANK
12.000 TL nakit promosyon veriyor.
Ek ürün şartları (MobilDeniz, kredi kartı, otomatik fatura talimatı) ile promosyon tutarı 27.000 TL’ye kadar yükseliyor.
İŞ BANKASI
2025 için net tutar açıklanmasa da kamu bankaları seviyesinde promosyon imkanı sunuyor.
3 yıllık maaş taşıma taahhüdü isteniyor.
QNB FİNANSBANK
Güncel promosyon miktarları 2025 kampanyaları kapsamında özel koşullara göre değişiyor.
Maaş tutarı ve ek ürün kullanımına göre avantaj sağlanıyor.
ING
ING de özel bankalar arasında yer alarak, emeklilere maaş aralığına göre promosyon fırsatları sunuyor.
Ek koşullarla promosyon tutarları artırılabiliyor.