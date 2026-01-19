Emekli promosyonunda son durum: İşte en yüksek ödeyen bankalar...
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükselmesiyle bankacılık sektöründe rekabet yeniden alevlendi. 2026 yılı kampanyaları kapsamında nakit destek tutarları güncellenirken, maaşını taşıyanlara sunulan ek avantajlar dikkat çekiyor.
Emekli maaşlarına yapılan zam ve taban aylıkların 20 bin lira seviyesine çıkması, bankalar arası promosyon yarışına hız kazandırdı.
Sabah Gazetesi'ne göre, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri ile çalışanlar için 2026 yılı başında yeni kampanya dönemine girildi. Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek amacıyla nakit teşvik miktarlarını artırıyor.
MART AYINDA YENİ PAZARLIK SÜRECİ
Müşteri kazanmak isteyen bankalar, emekliler için hazırladıkları paketlerde rakamları 30 bin TL’nin üzerine taşıdı. SGK ile yürütülecek müzakerelerde bu tutarların daha da yukarı çekilmesi öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl sıkı bir pazarlık süreci yürüten SGK’nın, bu yıl da emekliler lehine avantajlı bir süreç izleyeceği belirtiliyor. Mart ayında başlaması beklenen pazarlık takvimi nedeniyle, emeklilerin SGK görüşmelerinin sonucunu beklemesi daha yüksek kazanç elde etmeleri adına önem taşıyor.
Bankalar, kanuni bir zorunluluk bulunmamasına rağmen yeni kaynak yaratmak ve müşteri kazanmak amacıyla bu ödemeleri gerçekleştiriyor. Söz konusu promosyon ödemeleri devlet bütçesinden değil, tamamen bankaların kendi kaynaklarından karşılanıyor. Ödenecek en düşük tutar, kişinin aylık gelir aralığına göre belirleniyor. Bankalar, bu tutarı tek seferde ve peşin olarak hesaba yatırıyor.
MAAŞ TAŞIMA VE CAYMA ŞARTLARI
Promosyon ödemeleri, taahhütnamenin imzalanmasını takip eden üç iş günü içinde hesaba geçiyor. Daha yüksek ödeme yapan bir kuruma geçmek isteyen emekliler maaşlarını taşıyabiliyor. Ancak bu işlem için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Maaş karşılığında kredi kullanılmamış olması (kullanılmayan kredili mevduat hesabı ve kredi kartı hariç), taahhütname ve virman/takas talimatı engelinin bulunmaması esas alınıyor. Mevcut taahhüdün üç yılı doldurmamış olması durumunda, alınan promosyonun kalan süreye tekabül eden kısmının iade edilmesi şartı aranıyor. Ayrıca emeklilik öncesi kullanılan krediler banka değişikliğine engel teşkil etmiyor.
Anne ve babasının velayetinde olan çocukların promosyon ödemeleri velilerine yapılıyor. Velayet altında olmayan çocuklara ise herhangi bir koşul veya taahhütname aranmaksızın doğrudan ödeme gerçekleştiriliyor.
Sadece emeklilerin bireysel olarak maaş taşıma hakkı bulunurken, kamu ve özel sektör çalışanları için bu süreç kurumsal anlaşmalarla yürütülüyor. Bankalar, verdikleri promosyon karşılığında likiditelerini artırıyor. Kredi ve kredi kartı faizleri, fatura talimatı komisyonları ve sigorta poliçeleri üzerinden ek gelir elde ederek maliyetlerini dengeliyor.
Bankaların güncel kampanyalarına göre oluşan ödeme tablosu şu şekilde şekillendi:
QNB:
20 bin TL taban tutar, ek ödeme ve tekliflerle 31 bin TL'ye ulaşıyor.
VAKIFBANK:
Ek tekliflerle birlikte 30 bin TL'ye varan ödeme yapılıyor.
YAPI KREDİ:
15 bin TL nakit promosyon, ek üyelik ve harcamalarla 30 bin TL seviyesine çıkıyor.
ING BANK:
Ana promosyon 15 bin TL iken ek koşullarla toplam 28 bin TL ödeniyor.
DENİZBANK:
12 bin lira ana ödeme, ek tekliflerle 27 bin TL'ye yükseliyor.
ALBARAKA TÜRK:
15 bin 500 TL nakit, tekliflerle 25 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor.
İŞ BANKASI:
Ek tekliflerle birlikte toplam 24 bin TL promosyon sağlanıyor.
TEB:
12 bin TL taban promosyon, ek tekliflerle 21 bin TL'ye ulaşıyor.
HALKBANK:
Ana promosyon 12 bin TL, ek tekliflerle 18 bin TL'yi aşıyor.
AKBANK:
12 bin TL ana promosyon, ek ödemelerle 15 bin TL seviyesini buluyor.
ZİRAAT BANKASI:
Emeklilere 12 bin lira promosyon veriyor.