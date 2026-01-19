Emekli promosyonunda son durum: İşte en yüksek ödeyen bankalar...

MAAŞ TAŞIMA VE CAYMA ŞARTLARI

Promosyon ödemeleri, taahhütnamenin imzalanmasını takip eden üç iş günü içinde hesaba geçiyor. Daha yüksek ödeme yapan bir kuruma geçmek isteyen emekliler maaşlarını taşıyabiliyor. Ancak bu işlem için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Maaş karşılığında kredi kullanılmamış olması (kullanılmayan kredili mevduat hesabı ve kredi kartı hariç), taahhütname ve virman/takas talimatı engelinin bulunmaması esas alınıyor. Mevcut taahhüdün üç yılı doldurmamış olması durumunda, alınan promosyonun kalan süreye tekabül eden kısmının iade edilmesi şartı aranıyor. Ayrıca emeklilik öncesi kullanılan krediler banka değişikliğine engel teşkil etmiyor.