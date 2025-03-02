Emekli tazminatı ile ev almak artık hayal! Değeri nasıl değişti?

1995'TEN 2025'E

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) verilerine göre, 1970 veya 2000 yıllarında işe giren bir kişinin 25 yıl süren iş yaşamı sonunda kazandığı tazminat, asgari ücret üzerinden hesaplandığında yıllar içinde 28 maaş oranını koruyor. Ancak bu oran, alım gücü açısından büyük bir fark yaratıyor.