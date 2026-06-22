Emekli ve memur maaş tablosu sızdı! İşte unvan unvan kuruşu kuruşuna yeni temmuz zamları
Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında geçim mücadelesi veren milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesine çevrildi.
Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında geçim mücadelesi veren milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesine çevrildi. 2026 yılının ilk 5 aylık enflasyon verilerinin netleşmesi ve haziran ayı beklentilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, yeni maaş senaryoları da kulislerden sızmaya başladı.
5 Aylık Kümülâtif Enflasyon %16,60 Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayı enflasyonu %1,71 olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık kümülatif enflasyon %16,60 seviyesine ulaştı.
Yılın ilk 5 ayında kaydedilen resmi aylık enflasyon verileri şu şekilde gerçekleşti:
Ocak: %4,84
Şubat: %2,96
Mart: %1,94
Nisan: %4,18
Mayıs: %1,71
Haziran Tahminiyle 6 Aylık Zam Sınırı %18'e Dayandı
Merkez Bankası’nın Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, haziran ayı aylık enflasyon beklentisi %1,36 olarak hesaplandı. Ekonomi yönetiminin adımları ve piyasa dinamikleriyle bu oranın %1 bandına çekilebileceği de öngörülüyor.
Bu tahminler ışığında, 6 aylık kümülatif enflasyonun %17,50 ile %18 arasında netleşmesi bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan bu 6 aylık oran kadar zam alacak.
En Düşük Emekli Aylığı İçin 23 Bin 500 TL Formülü
6 aylık enflasyonun %18 sınırına dayanması durumunda, mevcut durumda 20 bin TL olan taban maaş eridiği için yeni bir yasal düzenleme devreye girecek. Kulislere sızan son formüle göre; seyyanen artış veya taban aylık formülüyle en düşük emekli maaşına yaklaşık 3 bin 500 TL destek sağlanarak net tutarın 23 bin 500 TL’ye tamamlanması planlanıyor.
Öte yandan, mevcut mevzuat gereği toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak olan memur ve memur emeklileri için de 5 aylık kümülatif zam oranı %12,40 olarak netleşti.
Olası Temmuz Maaş Tablosu
Paylaşılan image_710c85.png isimli görseldeki verilere göre, haziran verisiyle son şeklini alacak beklentiler doğrultusunda unvanlara göre mevcut maaşlar ve olası temmuz beklentileri şu şekildedir:
En Düşük Emekli Maaşı (Taban): Mevcut maaş 20.000 TL iken, Temmuz beklentisi 23.500 TL olarak öngörülüyor.
En Düşük Memur Emeklisi: Mevcut maaş 27.770 TL iken, Temmuz beklentisi 31.640 TL olarak öngörülüyor.
En Düşük Görevdeki Memur: Mevcut maaş 61.890 TL iken, Temmuz beklentisi 70.511 TL olarak öngörülüyor.