Emekli ve memur maaş tablosu sızdı! İşte unvan unvan kuruşu kuruşuna yeni temmuz zamları

6 aylık enflasyonun %18 sınırına dayanması durumunda, mevcut durumda 20 bin TL olan taban maaş eridiği için yeni bir yasal düzenleme devreye girecek. Kulislere sızan son formüle göre; seyyanen artış veya taban aylık formülüyle en düşük emekli maaşına yaklaşık 3 bin 500 TL destek sağlanarak net tutarın 23 bin 500 TL’ye tamamlanması planlanıyor.