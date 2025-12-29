Emekli ve memur zammında 3 kritik senaryo: En düşük maaş kaç TL olacak?

Bu senaryoda, şu an 50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşı 60 bin 17 TL’ye, 1.000 TL’lik seyyanen zamla birlikte ise 61 bin 17 TL’ye yükselecek. Üniversite mezunu en düşük memur maaşı ise seyyanen zamla 63 bin 530 TL olacak.