Emekli ve memur zammında 3 kritik senaryo: En düşük maaş kaç TL olacak?
Asgari ücretin netleşmesinin ardından gözler aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi ile memurun cebine girecek net rakam için masada Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nın işaret ettiği üç farklı formül bulunuyor.
Emekli ve memur maaş zamları için geri sayım başladı. Yılın ikinci yarısında temmuzdan kasıma kadar açıklanan enflasyon verileri sırasıyla yüzde 2,06, yüzde 2,04, yüzde 3,23, yüzde 2,55 ve yüzde 0,87 olarak gerçekleşti.
5 aylık kümülatif verilere göre yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesine ulaşırken, maaş artış oranı şimdiden yüzde 11,21 olarak kesinleşti. Net rakamlar, 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle ortaya çıkacak.
MASADA 3 FARKLI ENFLASYON TAHMİNİ VAR
Zam oranlarının belirlenmesinde etkili olacak yıl sonu enflasyon beklentileri üç farklı noktada yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yüzde 30 seviyesine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yüzde 31 oranına işaret etti.
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,16 olarak yer aldı.
Bu tahminler ışığında 2025 yılı enflasyon oranının yaklaşık yüzde 31,25 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu senaryoda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 12,49 oranında zam oluşacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 7,13’lük enflasyon farkı ile birlikte yüzde 18,9 seviyesini bulacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN HESAPLAR DEĞİŞTİ
Yılın ilk yarısında yüzde 15,57 oranında zam alan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 5 aylık veriyle yüzde 11,21'lik artış kesinleşti.
Sabah'ın haberine göre, bu hesaplamayla en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye yükselecek. Ancak aralık verisiyle bu rakamın daha da yukarı çıkması bekleniyor.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31,17'lik tahmine göre aralık ayı enflasyonu 1,08 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 12,43 olacak ve en düşük emekli maaşı 18 bin 979 TL'ye çıkacak.
Bakan Mehmet Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik yıl sonu tahmininde ise 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olarak hesaplanıyor.
Bu durumda en düşük emekli maaşı 18 bin 953 TL olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yüzde 30'luk beklentisine göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 11,42'de kalacak ve maaş 18 bin 808 TL'ye yükselecek.
REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
Mevcut hesaplamalara göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur emeklilerinin zam oranları arasında yaklaşık yüzde 6,5'lik bir fark oluşuyor.
Geçtiğimiz yıl bu fark refah payı ile kapatılmıştı. Bu yıl da refah payı verilmesi durumunda en düşük emekli maaşı yüzde 19,64'lük artışla 16 bin 881 TL'den 19 bin 906 TL'ye ulaşacak.
MEMURLAR İÇİN SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ
Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 11'lik zammın üzerine enflasyon farkı alıyor. İlk 5 ayda yüzde 17,57'lik zam oranı kesinleşti.
Merkez Bankası anketine göre aralık enflasyonu yüzde 1,08 gelirse, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 7,07 olacak ve toplam zam yüzde 18,84'ü bulacak.
Bu senaryoda, şu an 50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşı 60 bin 17 TL’ye, 1.000 TL’lik seyyanen zamla birlikte ise 61 bin 17 TL’ye yükselecek. Üniversite mezunu en düşük memur maaşı ise seyyanen zamla 63 bin 530 TL olacak.
Bakan Şimşek'in yüzde 31'lik tahmini gerçekleşirse toplam zam yüzde 18,79 olacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 59 bin 992 TL'ye, 1.000 TL ilaveyle 60 bin 992 TL'ye çıkacak.
Cevdet Yılmaz'ın yüzde 30'luk tahmininde ise toplam zam yüzde 17,79 olacak. 1.000 TL'lik ekleme ile en düşük memur maaşı 60 bin 487 TL, üniversite mezunu memur maaşı ise 62 bin 977 TL olarak hesaplanacak.
MEMUR EMEKLİSİ 27 BİN LİRAYI AŞACAK
Memur emeklileri için de üç farklı senaryo masada. Yüzde 18,79'luk senaryoda 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 911 TL'ye, 1.000 TL'lik seyyanen zamla 27 bin 911 TL'ye yükselecek.
Yüzde 18,84'lük oranda maaşlar seyyanen zamla 27 bin 943 TL'yi bulurken, yüzde 17,79'luk senaryoda en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 705 TL seviyesinde kalacak.