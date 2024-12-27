Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar...

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Şu an en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL’ye 1.500-2.000 TL arası zam yapılması öngörülüyor. Bu durumda en düşük maaşın 14.000 TL civarına yükselmesi gündemde.