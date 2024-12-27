Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2025 yılı için belirlediği asgari ücret, %30 zamla 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Yeni rakamın duyurulmasının ardından gözler, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlara çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun karara vardığını işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda açıkladı.
Emeklilere ve Memurlara Ne Kadar Zam Yapılacak?
2025 yılında memur ve memur emeklilerine %12-13, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise %16-17 oranında zam yapılması bekleniyor.
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Şu an en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL’ye 1.500-2.000 TL arası zam yapılması öngörülüyor. Bu durumda en düşük maaşın 14.000 TL civarına yükselmesi gündemde.
Zam Oranları Ne Zaman Netleşecek?
Memur ve emeklilerin yeni maaşları, 3 Ocak 2025’te Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. TÜİK’in Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık süreçte tüketici enflasyonu %14,57 olarak hesaplandı.
Aralık ayı enflasyonunun %2-3 arasında olması halinde, 6 aylık enflasyon oranı %16,86 ila %17,44 düzeyinde olacak.
Memur Emeklisine Zam Oranları
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkından oluşuyor. Aralık enflasyonu %2 olarak gerçekleşirse, memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam zam oranı %12,61 olacak.
Bu oran %2,5 enflasyon tahmininde %13,17’ye, %3 enflasyon tahmininde ise %13,72’ye çıkacak.
Bu durumda:
En düşük memur emeklisi maaşı, 17 bin 587 TL’den 19 bin 900 TL’ye yükselecek.
20 bin TL maaş alan bir memur emeklisi ise 2.500-2.600 TL civarında zam alacak.
İşçi, Esnaf ve Çiftçi Emeklisine Zam Oranları
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Bu kapsamda:
13 bin TL maaş alan bir işçi emeklisinin maaşı, yeni yılda 15.192-15.341 TL civarına çıkacak.
En düşük işçi emeklisi maaşının 1.500-2.000 TL arası bir zamla yükselmesi için yasal düzenleme gerekiyor.