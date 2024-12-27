Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2025 yılı için belirlediği asgari ücret, %30 zamla 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Yeni rakamın duyurulmasının ardından gözler, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlara çevrildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar... - Resim: 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun karara vardığını işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda açıkladı.



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Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar... - Resim: 2

Emeklilere ve Memurlara Ne Kadar Zam Yapılacak?
2025 yılında memur ve memur emeklilerine %12-13, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise %16-17 oranında zam yapılması bekleniyor.

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Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar... - Resim: 3

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Şu an en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL’ye 1.500-2.000 TL arası zam yapılması öngörülüyor. Bu durumda en düşük maaşın 14.000 TL civarına yükselmesi gündemde.

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Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar... - Resim: 4

Zam Oranları Ne Zaman Netleşecek?
Memur ve emeklilerin yeni maaşları, 3 Ocak 2025’te Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. TÜİK’in Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık süreçte tüketici enflasyonu %14,57 olarak hesaplandı. 

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Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar... - Resim: 5

Aralık ayı enflasyonunun %2-3 arasında olması halinde, 6 aylık enflasyon oranı %16,86 ila %17,44 düzeyinde olacak.

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Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar... - Resim: 6

Memur Emeklisine Zam Oranları
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkından oluşuyor. Aralık enflasyonu %2 olarak gerçekleşirse, memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam zam oranı %12,61 olacak. 

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Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar... - Resim: 7

Bu oran %2,5 enflasyon tahmininde %13,17’ye, %3 enflasyon tahmininde ise %13,72’ye çıkacak.

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Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar... - Resim: 8

Bu durumda:

En düşük memur emeklisi maaşı, 17 bin 587 TL’den 19 bin 900 TL’ye yükselecek.
20 bin TL maaş alan bir memur emeklisi ise 2.500-2.600 TL civarında zam alacak.

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Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar... - Resim: 9

İşçi, Esnaf ve Çiftçi Emeklisine Zam Oranları
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Bu kapsamda:

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Emekli ve memur zammında son rakamlar ortaya çıktı? İşte ayrıntılar... - Resim: 10

13 bin TL maaş alan bir işçi emeklisinin maaşı, yeni yılda 15.192-15.341 TL civarına çıkacak.
En düşük işçi emeklisi maaşının 1.500-2.000 TL arası bir zamla yükselmesi için yasal düzenleme gerekiyor.

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