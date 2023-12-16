Emekli ve Memura Yüzde 50 Zam Müjdesi! 2024 Emekli ve Memur Zamları Belli Oldu Mu?
Binlerce memur ve emeklinin 2024 yılında bekledikleri zam oranları hakkında ilk sinyal geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yürekleri ferahlatan o müjdeyi verdi. 2024 Emekli ve Memur Zamları Belli Oldu Mu?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir televizyon programında emekli ve memurlara 2024 yılının zam müjdelerini verdi.
Emekli ve Memura Yüzde 50 Zam Müjdesi! 2024 Emekli ve Memur Zamları Belli Oldu Mu?
Yılmaz, geçen senelerde olduğu gibi yine enflasyona memur emekli ve asgari ücreti ezdirmeyeceklerinin altını çizdi.
Memurlar için ortalama gelecek olan en yüksek zam oranının yüzde 50'ye yakın olacağını belirten Yılmaz, emekliler için en önemlisinin en düşük ve en yüksek olduğunun altını çizdi.
Yüksek olan emekli ve düşük olan emekli arasında fark olmaması için çalışmalar zamlar yapılacağını belirtti.