Emekli ve Memura Yüzde 50 Zam Müjdesi! 2024 Emekli ve Memur Zamları Belli Oldu Mu?

Yılmaz, geçen senelerde olduğu gibi yine enflasyona memur emekli ve asgari ücreti ezdirmeyeceklerinin altını çizdi.