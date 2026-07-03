Emekli ve memurun gözü enflasyon verisinde! Ne kadar zam olacak?

Milyonlarca devlet memuru, emekli ve sosyal yardım alıcısının gözü kulağı bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Emekli ve memurun gözü enflasyon verisinde! Ne kadar zam olacak?
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Bugün açıklanacak kritik veriyle birlikte, yılın ikinci yarısında uygulanacak olan maaş artış oranları hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesinlik kazanacak.

Yaklaşık 25 milyon vatandaşı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek olan bu ekonomik dönemeç öncesi, ilk 5 aylık verilere göre cebe konulan zam oranları ve ekonomistlerin son tahminleri netleşti.

5 AYLIK VERİLER SEYRİ ÇİZDİ: İŞTE MASADAKİ GARANTİ RAKAMLAR

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık resmi verilere göre, enflasyon farkı hariç ya da dahil olmak üzere şimdiden kesinleşen taban zam oranları şu şekilde:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yılın ilk 5 ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı olarak yüzde 16,61'lik bir artışı şimdiden garantilediğini gösteriyor.
Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik sabit zamma, ilk 6 aylık enflasyonun önceki toplu sözleşme sınırını aşan kısmının (enflasyon farkı) eklenmesiyle yapılan hesaplamalarda, memurların Temmuz ayı artış oranı şu an itibarıyla yüzde 12,41 olarak netleşmiş durumda.

SOSYAL YARDIMLAR DA SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK

Haziran ayı enflasyonunun saat 10.00'da açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı nihai halini alacak. Bu katsayıya endeksli olan ve yaklaşık 2 milyon vatandaşın faydalandığı temel sosyal yardımlar da aynı oranda artacak. Yeniden hesaplanacak kalemler şunlar:

65 Yaş Aylığı (Yaşlılık Maaşı)
Evde Bakım Maaşı
Engelli Aylıkları

EKONOMİSTLERİN HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasa uzmanları ve ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketine göre, Haziran ayı için öngörüler şu şekilde şekillendi:

Aylık Beklenti: 17 ekonomistin katıldığı anket sonuçlarına göre, Haziran ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 oldu.
Yıllık Enflasyonda Düşüş Öngörüsü: Eğer Haziran ayı enflasyonu beklentiler doğrultusunda yüzde 1,04 civarında gelirse, Mayıs ayında yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,17'ye gerilemesi (baz etkisiyle düşüş eğiliminin sürmesi) bekleniyor.

Yıl Sonu Tahmini: Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29 olarak kayıtlara geçti.

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