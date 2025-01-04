"Emekli yılı" emekliyi çalıştırdı! Emeklileri 2025'te ne bekliyor?

Haber: Hanife Yalçın

SGK verilerine göre emekli çalışanların toplam ücretli çalışanlara oranı yüzde 6.6' dan 12.5' e çıktı. 2025'te bu oranın daha da artacağı değerlendiriliyor.

Yılların yorgunluğunu atıp, sevdiklerine zaman ayıracakken, 1 milyon 943 bini aşkın emekli geçim mücadelesini bırakamıyor.

Emeklinin zam oranları açıklandı. Memur emeklisine yüzde 11.54, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların aylıklarına da yüzde 15.74 oranında enflasyon farkı yansıtılacak. Emekliler soruyor: "Hazreti Ömer'in adaleti bu mu?"

Her gün sorunlarına yenisi eklenen emekliler artık çözüm arayışında.

Cumhurbaşkanı 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. Ancak denildiğini gibi olmadı. Tüm yılın ağır yükünü omuzlarında taşıyan emeklilerin 2025'ten de umutları yok.