Emekli zammında soğuk duş: Ek iyileştirmeler 2027’ye mi kalıyor?

Temmuz ayında yapılacak maaş güncellemeleri için geri sayım sürerken, 2026 yılının ilk çeyrek verileri emekli zammının temelini oluşturdu. TÜİK verilerine göre yılın ilk üç ayında biriken kümülatif enflasyon %10,04 olarak kesinleşti.

Yağmur Biçen Kaplan
İLK ÇEYREK ENFLASYON KARNESİ: %10,04 CEPTE

2026 yılının ilk üç ayına ilişkin enflasyon verileri, fiyat artışlarındaki seyri açıkça ortaya koydu. Ocak ayında %2,96 olan aylık enflasyon, Şubat’ta %4,84 ile zirve yaptıktan sonra Mart ayında %1,94’e geriledi. Yıllık bazda %30,8 seviyelerinde yatay bir seyir izleyen bu tablo, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak olan %10,04’lük artışın şimdiden hak edildiğini gösteriyor.

EK İYİLEŞTİRMELERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: BÜTÇE DİSİPLİNİ

SGK Uzmanı İsa Karakaş, küresel savaş maliyetleri, artan enerji fiyatları ve sıkı bütçe disiplininin ilave zamların önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı. Karakaş, Ankara’daki son durumu şu sözlerle özetledi:

"Maalesef bildiriyorum; savaşın getirdiği belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçesiyle, yasal olarak verilmesi gereken enflasyon güncellemesi dışında şimdilik ufukta ilave bir iyileştirme görünmüyor. Seyyanen zam ve refah payı gibi formüllerin ancak 2027 vizyonuyla hayata geçebileceğine dair bir tablo hakim."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA "SOSYAL YARDIM" MODELİ Mİ GELİYOR?

Kulislerde konuşulan bir diğer çarpıcı iddia ise en düşük emekli maaşı uygulamasına yönelik. Hükümetin bu uygulamayı dönüştürerek desteği sadece "sosyal yardıma muhtaç" kesimlere odaklamayı planladığı öne sürülüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, milyonlarca emeklinin maaşının 20.000 TL sınırında sabitlenme riski taşıdığı ifade ediliyor.

GÖZLER 4 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜNDE

Emeklilerin kaderini belirleyecek bir sonraki kritik veri ise yarın açıklanacak. 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da duyurulacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları, Temmuz zammının nihai şeklini almasında belirleyici rol oynayacak.

