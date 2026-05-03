Emekli zammında soğuk duş: Ek iyileştirmeler 2027’ye mi kalıyor?

2026 yılının ilk üç ayına ilişkin enflasyon verileri, fiyat artışlarındaki seyri açıkça ortaya koydu. Ocak ayında %2,96 olan aylık enflasyon, Şubat’ta %4,84 ile zirve yaptıktan sonra Mart ayında %1,94’e geriledi. Yıllık bazda %30,8 seviyelerinde yatay bir seyir izleyen bu tablo, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak olan %10,04’lük artışın şimdiden hak edildiğini gösteriyor.