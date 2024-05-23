Emekliler dikkat! 10 bin TL emekli maaşı ne kadar olacak?
Ekonomik krizin faturasını şüphesiz en çok emekliler ödüyor. Geçim sıkıntısı yaşayan emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zama çevrildi. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 10 bin TL olan emekli maaşı ne kadar olacak?
Artan enflasyon ile geçinmeye çalışan emekliler Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor. 6 aylık enflasyon zammı ile maaşlara yüzde 25 zam bekleniyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilere refah payı verilecek mi?" sorusuna "Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim" diyerek yeşil ışık yakmıştı.
EMEKLİYE 5 BİN TL ZAM MI GELECEK?
Gazeteci Engin Pınarbaşlı en düşük emekli maaşındaki beklediği rakamı sosyal medya hesabından açıkladı.
"16 Milyon Emeklimize yapılması öngörülen Emekli Maaşı Temmuz ayında 10 Bin TL'den , 15 Bin TL'ye yükseltilecek" ifadelerini kullandı.