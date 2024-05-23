Emekliler dikkat! 10 bin TL emekli maaşı ne kadar olacak?

Artan enflasyon ile geçinmeye çalışan emekliler Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor. 6 aylık enflasyon zammı ile maaşlara yüzde 25 zam bekleniyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?