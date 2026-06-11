Emekliler dikkat: 2026 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık zam kodu dikey olarak netlik kazandı. Haziran ayı enflasyon verisinin de sisteme girmesiyle birlikte nihai Temmuz zam oranı resmileşecek. Arama motorlarında "En düşük emekli maaşı kaç TL olacak, Temmuz'da ne kadar zam yapılacak?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için son veriler ve Merkez Bankası beklentileri doğrultusunda maaş tabloları şekillendi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'deki emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez maaş artışı alıyor. Bu artış oranlarında 6 aylık enflasyon verileri doğrudan belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranı kadar doğrudan zam alırken; memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme oranına ek olarak enflasyon farkı elde ediyor.

TÜİK 5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİNİ RESMEN DUYURDU

Yılın ilk 5 ayında kaydedilen enflasyon oranları adım adım şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: %4,18

Mayıs: %1,71

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artarken, yıllık bazda %32,61 oranına yükseldi. Bu veriler ışığında, yılbaşına göre 5 aylık kümülatif enflasyon artışı %16,61 olarak hesaplandı.

HAZİRAN AYI BEKLENTİSİ SİSTEME GİRDİ: İŞTE MASADAKİ ZAM TAHMİNİ

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Haziran ayı aylık enflasyon beklentisi %1,52 olarak açıklandı. Haziran ayında enflasyonun beklentiler dahilinde %1,52 gelmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı kesinleşen maaş zam oranı tam %18,38 seviyesine ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK? (2 FARKLI SENARYO)

Şu anda Türkiye genelinde en düşük emekli maaşı kök maaş düzenlemesiyle birlikte 20.000 TL olarak uygulanıyor. Bu baz rakam üzerinden hesaplanan yeni Temmuz maaşı tahminleri şu şekildedir:

5 Aylık Netleşen Veriye Göre (Haziran Hariç): Mayıs ayı itibarıyla kesinleşen %16,61'lik oran uygulandığında, en düşük emekli maaşı 20.000 TL'den 23.320 TL seviyesine yükselecek.

Haziran Beklentisi Dahil (Nihai SenaryO): Haziran ayındaki %1,52'lik beklentinin eklenmesiyle zam oranının %18,38'e çıkması durumunda, Temmuz ayında ödenecek en düşük emekli maaşı net 23.676 TL olarak hesaplara yatacak.