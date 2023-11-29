Emekliler Dikkat! 5 Bin Lira Ödeme Komisyondan Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Çalışmayan emeklilere verilen ek ödemenin kapsamı genişletildi. Çalışan emekliler de 5 bin liralık ek ödemeden faydalanabilecek. Düzenleme, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti'nin hazırladığı 86 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Teklife göre deprem bölgesinde yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fırsatçılık yapanlara yönelik ceza 10 kat artıyor. Buna göre fahiş fiyat uygulayanlara 331 bin 270 liradan 3 milyon 312 bin 890 liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.

Düzenleme ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek.

Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak.

Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı da yüzde 93'e çıkarılacak.

Teklif, Gelecek Hafta Genel Kurul'da

Ayrıca teklifle sosyal medyada içerik üretenlere ilişkin vergi düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor Farklı kanunlarda değişiklik öngören torba kanun teklifi gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.