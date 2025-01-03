Emekliler dikkat! Bankalar 2025'te promosyon tutarlarını güncelledi
Emekli maaş zam oranı bugün belli olacak. Diğer yandan emekli maaş promosyonlarında bankalar yarışta. Rakamlar 24 bin TL'ye kadar vardı. İşte en yüksek tutar veren bankalar.
2025 yılının başlamasıyla birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. Ocak ayında yapılan düzenlemelerle, promosyon tutarları 24.000 TL’ye kadar yükseltildi. Her banka, emekli maaş aralıklarına göre farklı ödeme seçenekleri sunuyor.
EMEKLİLER İÇİN BANKA PROMOSYONLARI
Özel ve kamu bankaları tarafından sağlanan promosyon tutarları şu şekilde sıralanıyor:
Özel Bankalar: Çeşitli avantajlar sunarak emekli maaşı müşterilerini cezbetmeye çalışıyor. Bazı bankalar ek kampanyalar ve kredi kartı avantajları da sunuyor.
Kamu Bankaları: Daha istikrarlı ve güvenli seçenekler sunarak geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.
İşte özel ve kamu bankalarının emeklilere sağladığı promosyon tutarları:
HALKBANK
10.000 TL – 14.999,99 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 19.999,99 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
VAKIFBANK
10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
YAPI KREDİ
9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 9.250 TL
10.000 TL – 14.499 TL arası maaş alanlara 13.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 15.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 18.000 TL
GARANTİ BANKASI
10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL
QNB FİNANSBANK
9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL
AKBANK
0 – 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL
10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL
İŞ BANKASI
0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
TÜRKİYE FİNANS
9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL
DENİZBANK
0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
ŞEKERBANK
0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
FİBABANKA
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL
ING BANK
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL