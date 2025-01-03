Emekliler dikkat! Bankalar 2025'te promosyon tutarlarını güncelledi

EMEKLİLER İÇİN BANKA PROMOSYONLARI

Özel ve kamu bankaları tarafından sağlanan promosyon tutarları şu şekilde sıralanıyor:

Özel Bankalar: Çeşitli avantajlar sunarak emekli maaşı müşterilerini cezbetmeye çalışıyor. Bazı bankalar ek kampanyalar ve kredi kartı avantajları da sunuyor.

Kamu Bankaları: Daha istikrarlı ve güvenli seçenekler sunarak geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.