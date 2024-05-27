Emekliler dikkat! Başvuran emekliye en az 13 bin TL ödenecek
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Haziran ayında emeklilere çift ödeme yapılacak. Birçok emekli hem maaşını hem de ikramiyesini alacak. Peki, emekli maaşları bayramdan önce hesaplara yatacak mı?
Bakan Işıkhan, bu konuyla ilgili takvimin yakında duyurulacağını belirtti. Henüz emeklilik başvurusu yapmamış olanların da ikramiye alma şansı bulunuyor, ancak kritik tarih 31 Mayıs.
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi hem emekli maaşını, hem de bayram ikramiyesini alacak. Maaşı bayrama denk gelenler ise erken ödeme alıp almayacakları sorusuna yanıt arıyor.
Bu konuda kararı hükümet verecek ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini ve bununla ilgili takvimin de yakında açıklanacağını belirtti.
EMEKLİYE ÇİFTE MÜJDE
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre Haziran ayı maaş ödeme günleri de bayrama denk geliyor. Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu tarihler arasında maaş günü olan çok sayıda emekli de bulunuyor.