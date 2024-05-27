Emekliler dikkat! Başvuran emekliye en az 13 bin TL ödenecek

Bu konuda kararı hükümet verecek ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini ve bununla ilgili takvimin de yakında açıklanacağını belirtti.