Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

2018'den itibaren emeklilerin refahını artırmak amacıyla başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere ve hak sahiplerine ödemeler yapılmasını içeriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı vesilesiyle 15,3 milyon emekli ve hak sahibine ikramiye ödemesi gerçekleştirecek. Ancak, emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı konusu, genellikle bayramın yaklaşmasıyla birlikte SGK tarafından açıklanır. Bu nedenle, ikramiyenin ne zaman ödeneceğine dair kesin bir tarih vermek için resmi açıklamaları beklemek gerekiyor.