Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
2018'den itibaren emeklilerin refahını artırmak amacıyla başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere ve hak sahiplerine ödemeler yapılmasını içeriyor.
2018'den itibaren emeklilerin refahını artırmak amacıyla başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere ve hak sahiplerine ödemeler yapılmasını içeriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı vesilesiyle 15,3 milyon emekli ve hak sahibine ikramiye ödemesi gerçekleştirecek. Ancak, emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı konusu, genellikle bayramın yaklaşmasıyla birlikte SGK tarafından açıklanır. Bu nedenle, ikramiyenin ne zaman ödeneceğine dair kesin bir tarih vermek için resmi açıklamaları beklemek gerekiyor.
EMEKLİYE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, emekli bayram ikramiyesi ödemeleri de gündemde. Bu yıl Kurban Bayramı, 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Emekli bayram ikramiyesi ise 16 Haziran'dan önce ödenecek.
Hatırlarsanız, Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Şimdi ise gözler, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Resmi açıklamaları takip ederek, ikramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağı konusunda bilgi sahibi olabiliriz.
15 Haziran Cumartesi günü öncesi emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinin hesaplara yatması bekleniyor.