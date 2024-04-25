Emekliler dikkat! Denizbank promosyon tutarını güncelledi
Denizbank emekliler için harekete geçerek promosyon tutarını artırdı. Peki, DenizBank emekli promosyonu 2024 ne kadar?, EYT promosyon ne kadar veriyor, Denizbank emekli promosyon başvurusu nasıl yapılıyor?
Denizbank emekli promosyonlarını güncellediğini duyurdu. Bankalar emeklileri çekebilmek için adeta yarışa girdi. Emekli promosyonları her bankada farklılık gösteriyor. Emekliler Hangi banka yüksek promosyon veriyor, Denizbank emekli promosyonları 2024, Emekli promosyonları başvurusu nasıl yapılıyor diye araştırıyor.
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olacaksanız e-Devlet / SGK Müdürlüklerine yapacağınız başvuruda, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaksanız çalışmakta olduğunuz kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde banka tercihinizi Denizbank olarak belirtmelisiniz.
Emekli olanlar Denizbank şubelerine gidip emekli promosyonu başvurusunda bulunabiliyor veya MobilDeniz üzerinden işlemlerinizi yapabiliyorsunuz.
DENİZBANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR