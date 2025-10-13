Emekliler dikkat! Ekim ayında hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Ekim ayı itibarıyla emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet zirveye çıktı. Emekli maaşını taşıyanlara 32 bin TL’ye varan nakit ödeme fırsatları sunuluyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, ING, Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank ve İş Bankası, ekim ayında farklı kampanyalarla dikkat çekiyor.
Kamu ve özel bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerine yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi.
Ekim 2025 itibarıyla açıklanan yeni oranlara göre, maaşını 3 yıl süreyle aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 12 bin TL’den 32 bin TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
Haber Global'e göre, bankalar, sadece temel promosyon ödemesiyle değil; ek fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital kullanım bonuslarıyla da rekabeti kızıştırmış durumda.
DENİZBANK: 27 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON
DenizBank, ekim ayı kampanyası kapsamında emeklilere 27 bin TL’ye varan nakit promosyon sağlıyor.
12 bin TL’ye kadar temel promosyon ödemesi yapılıyor.
Yeni hesap açan, 3 yıl maaş taahhüdü veren, MobilDeniz kullanan ve otomatik fatura talimatı oluşturan emeklilere 8 bin TL ek promosyon imkânı tanınıyor.
Ayrıca, kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 7 bin TL iade fırsatı sunuluyor.
Kampanya, 16 Temmuz – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli.
YAPI KREDİ: TOPLAMDA 30 BİN TL’YE VARAN ÖDEME
Yapı Kredi, emekli maaşını taşıyanlara 30 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor.
20 bin TL üzeri maaş alanlar için temel ödeme 15 bin TL.
Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayanlar, iki yeni fatura talimatı verirse 5 bin TL, kredi kartı harcaması yaparsa 5 bin TL ek ödül kazanıyor.
Yapı Kredi Mobil uygulamasını aktif kullananlara ayrıca 2 bin TL dijital ödül veriliyor.
Toplamda, maaş baremine göre 30 bin TL’ye kadar nakit promosyon alınabiliyor.
İŞ BANKASI: 15 BİN TL PROMOSYON VE 9 BİN TL EK ÖDÜL
İş Bankası, SGK emeklilerine 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Ayrıca kampanya kapsamında, belirli koşulları yerine getiren emeklilere 9 bin TL’ye kadar ek ödeme imkânı sağlanıyor.
Kampanya, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli.
GARANTİ BBVA: 25 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON
Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 25 bin TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.
15 bin TL’ye kadar temel promosyon ödemesi,
6 bin TL kredi kartı harcama bonusu,
2 bin TL avans hesap harcama ödülü ve
2 bin TL sigorta poliçesi bonusuyla toplam 25 bin TL’ye kadar kazanç elde edilebiliyor.
Kampanya 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli.
QNB FİNANSBANK: 20 BİN TL’YE VARAN EMEKLİLİK ÖDÜLÜ
QNB Finansbank, SGK emeklilerine 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödüyor.
Ayrıca:
İki fatura talimatı verilmesi durumunda 3 bin TL ek nakit ödül,
QNB Emekli Kredi Kartı ile eczane ve market harcamalarına yıllık 2.400 TL iade imkânı sunuluyor.
Bu durumda toplam kazanç 20 bin 400 TL’ye kadar çıkabiliyor.
ZİRAAT BANKASI: 12 BİN TL’YE KADAR PROMOSYON
Ziraat Bankası, SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden almayı taahhüt eden müşterilerine 12 bin TL’ye kadar peşin promosyon veriyor.
Başvurular şubeler, internet bankacılığı, Ziraat Mobil, ATM’ler, SMS ve müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılabiliyor.
Birden fazla emekli maaşı alan müşterilere, toplam maaş tutarı dikkate alınarak ödeme yapılıyor.
VAKIFBANK: 12 BİN TL PEŞİN ÖDEME
VakıfBank ile SGK arasında yapılan protokole göre;
10 bin TL altı maaş alanlara 5 bin TL,
10 bin – 15 bin TL arası maaş alanlara 8 bin TL,
15 bin – 20 bin TL arası maaş alanlara 10 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.
Başvurular şubeler, ATM’ler veya VakıfBank Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
AKBANK: 30 BİN TL’YE VARAN ÖDÜL FIRSATI
Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 15 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor.
Bunun yanı sıra;
5 fatura talimatına toplam 5 bin TL,
Yeni müşteri davet kampanyasıyla 5 bin TL,
Kredi kartı harcamalarına 5 bin TL ödül fırsatıyla toplamda 30 bin TL’ye varan nakit kazanç sağlanıyor.