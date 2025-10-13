Emekliler dikkat! Ekim ayında hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

VAKIFBANK: 12 BİN TL PEŞİN ÖDEME

VakıfBank ile SGK arasında yapılan protokole göre;

10 bin TL altı maaş alanlara 5 bin TL,

10 bin – 15 bin TL arası maaş alanlara 8 bin TL,

15 bin – 20 bin TL arası maaş alanlara 10 bin TL,

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.