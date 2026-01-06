Emekliler dikkat! En yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu
Yeni yıl ile birlikte emekli maaşlarına yansıyan artışlar, bankacılık sektöründeki rekabeti yeniden alevlendirdi. Ocak 2026 itibarıyla kampanyalarını güncelleyen kamu ve özel bankalar, nakit destek tutarlarını yukarı çekerken, ek koşullarla birlikte ödenecek rakamlar rekor seviyelere ulaştı.
Yeni yılla birlikte emekli maaşlarına yapılan Ocak 2026 zammı, bankacılık sektöründeki promosyon kampanyalarını yeniden şekillendirdi. Kamu ve özel bankalar, müşteri portföylerini genişletmek amacıyla tekliflerini güncelledi.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, en yüksek ödemeyi hangi kurumun yaptığını ve yeni dönem şartlarını araştırmaya başladı.
Ocak ayı itibarıyla netleşen kampanyalarda rakamlar yukarı yönlü revize edildi. Emekli maaş artışlarının kesinleşmesiyle birlikte bankaların sunduğu güncel promosyon tutarları ve kampanya detayları şu şekilde sıralandı:
QNB
Banka, 8 Ekim 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanyasıyla dikkat çekiyor. Emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca kalma sözü veren müşteriler, toplamda 31.000 TL’ye varan ödül fırsatından yararlanabiliyor. Kampanyanın detayları şöyle:
Maaş tutarına göre koşulsuz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon.
Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına ek 3.000 TL nakit ödül (Talimatların 3 yıl açık kalması gerekiyor).
Minimum 100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanımında ek 2.500 TL nakit ödül.
Tek seferde 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül. Banka, maaş taşıma işlemlerinin şubeler, internet/mobil bankacılık ve çağrı merkezi üzerinden yapılabileceğini belirtti.
AKBANK
Akbank, maaşını taşıyan emekliler için geniş kapsamlı bir ödül mekanizması sunuyor. 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuru yapan ve 3 yıl taahhüt veren emekliler, 15.000 TL’ye varan ana promosyondan faydalanabiliyor. Toplam rakam ise ek koşullarla 30.000 TL'yi buluyor:
Her yeni otomatik fatura talimatı için 1.000 TL (Toplam 5.000 TL).
Mobilden Akbanklı olup maaşını taşıyan yakınlar için toplam 5.000 TL.
Kredi kartı harcamalarına toplam 5.000 TL.
ING
SGK emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon elde ediyor. Banka, ek nakit promosyon imkanlarıyla birlikte toplam tutarın 28.000 TL’ye kadar çıktığını duyurdu.
GARANTİ BBVA
Banka, 1 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanyasında toplam 25.000 TL’ye varan fırsat sunuyor. 15.000 TL’ye kadar olan nakit promosyona ek olarak sunulan avantajlar şunlar:
Kredi kartı ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus.
2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL bonus.
Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus.
TEB
Maaşını TEB'e taşıyan ve 36 ay taahhüt veren emekliler, toplamda 21.000 TL'ye varan ödeme alabiliyor. Bu rakam, "12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon" şeklinde hesaplara yansıtılıyor.
YAPI KREDİ
Banka, maaş aralığına göre değişen ve ek koşullarla artan bir tarife uyguluyor. Taahhütname sonrası ek koşulsuz ödemeler şu şekilde:
9.999 TL'ye kadar: 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL arası: 10.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL üzeri: 15.000 TL
Banka ayrıca, fatura talimatı ve kredi kartı harcaması karşılığında ek ödemeler yapıyor:
Fatura Talimatı: İki yeni fatura talimatına maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül.
Kart Harcaması: Kredi kartı ile toplam 1.000 TL harcamaya, yine maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödül veriliyor.
DENİZBANK
Banka, 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; KMH, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanan müşterilerine maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunuyor.
İŞ BANKASI
1 Ocak – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyada, maaş taşıma ve taahhüt işlemlerine ek olarak; ilk kez verilecek 2 adet otomatik fatura talimatına 1.000 TL MaxiPuan hediye ediliyor.
ZİRAAT BANKASI
Kamu bankası Ziraat, SGK emekli maaş ödemelerini banka aracılığıyla alan müşterilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
VAKIFBANK
Vakıfbank, maaş tutarına göre peşin ve nakdi ödeme yapıyor:
10.000 - 15.000 TL (hariç) arası: 8.000 TL
15.000 - 20.000 TL (hariç) arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL