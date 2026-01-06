Emekliler dikkat! En yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu

YAPI KREDİ

Banka, maaş aralığına göre değişen ve ek koşullarla artan bir tarife uyguluyor. Taahhütname sonrası ek koşulsuz ödemeler şu şekilde:

9.999 TL'ye kadar: 6.250 TL

10.000 - 14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000 - 19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL üzeri: 15.000 TL

Banka ayrıca, fatura talimatı ve kredi kartı harcaması karşılığında ek ödemeler yapıyor:

Fatura Talimatı: İki yeni fatura talimatına maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül.

Kart Harcaması: Kredi kartı ile toplam 1.000 TL harcamaya, yine maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödül veriliyor.