Emekliler dikkat: Geçmiş prim borcu olanların maaşından %10 kesinti yapılacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan yeni genelgeyle birlikte, geçmiş dönem prim borçlarının emekli aylıkları ile dul ve yetim maaşlarından doğrudan tahsil edilmesine ilişkin süreç ve uygulama kuralları açıklandı.

İcra takibi ve muvafakat şartı aranmayacak

SGK’nın yayımladığı genelgeye göre kurum, geçmiş döneme ait prim borçlarını emekli maaşlarından doğrudan tahsil edebilecek. Borcun tahsili için herhangi bir icra takibi başlatılmasına ya da emeklinin onay/muvafakatının alınmasına gerek duyulmayacak.

Hangi borçlar maaştan kesilebilecek?

Kapsama giren ve emekli aylığı bağlandıktan sonra tespit edilse dahi maaştan tahsil edilebilecek borç türleri şunlardır:

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları

İsteğe bağlı sigorta prim borçları

Bağ-Kur prim borçları

Tarım sigortası borçları

Topluluk sigortası primleri

Kamu görevlilerine ait prim ve kesenek borçları

Dul ve yetim aylıkları da kapsama dahil edildi

Kesinti uygulaması sadece kendi sigortalılığı üzerinden emekli olanlarla sınırlı kalmayacak:

Vefat Eden Sigortalının Borcu: Sigortalı kişinin geçmiş prim borcu varsa, vefatından sonra eş, çocuk, anne veya babasına bağlanan ölüm (dul ve yetim) aylıklarından tahsil edilebilecek.

Hak Sahibinin Kendi Borcu: Ölüm aylığı alan kişinin şahsi sigortalılığından kaynaklanan bir geçmiş borcu varsa, bu borç da aldığı ölüm aylığından kesilebilecek.

İstisna Durumu: Kendi emekli aylığını alan kişiler, maaş bağlatmadıkları veya aylık almadıkları vefat etmiş bir başka yakınının borcundan sorumlu tutulmayacak. (Örneğin; yalnızca eşinden ölüm aylığı alan bir kişinin babasına ait SGK borcu, eşten alınan maaştan kesilemeyecek.)

Kesinti oranı ve çift maaş alanların durumu

Yüzde 10 Sınırı: Yasa kesintinin maaşın %25'ine kadar yapılabileceğini öngörse de SGK genelgesinde uygulanacak kesinti oranının maaşın %10'unu aşamayacağı belirtildi.

Çift Maaş Alanlar: Hem kendi emekli maaşını hem de eşinden ölüm aylığı alan ve her iki dosyada da prim borcu tespit edilen kişilerin her iki maaşından da ayrı ayrı %10 oranında kesinti yapılabilecek.

Kesintilere itiraz hakkı bulunuyor

Maaşından prim borcu kesintisi yapılan veya işleme itiraz etmek isteyen vatandaşlar; Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine yazılı olarak başvuruda bulunabilecek.