Emekliler dikkat! Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor?
Emekli maaşı promosyonları, güncellemeler sebebiyle bir kez daha gündeme geldi. Emeklilik hakkı kazanan veya bankalarla olan taahhüt süresi sona eren vatandaşlar, güncel emekli promosyon tutarlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte güncel promosyon tutarları.
Emekli maaşı promosyonları, güncellemeler sebebiyle bir kez daha gündeme geldi. Emeklilik hakkı kazanan veya bankalarla olan taahhüt süresi sona eren vatandaşlar, güncel emekli promosyon tutarlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.
Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacaklar. Promosyon ödemeleri için bankalar 29 Şubat tarihine kadar başvuru kabul ediyorlar. Bankalar, belirledikleri yeni promosyon tutarlarıyla emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunmaya başladılar. Peki, 2024 şubat ayı itibarıyla hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor? İşte bankaların güncel emekli promosyon ücretleri.
2024 Şubat ayında emekli maaşı banka promosyonları, bankalarla taahhüt süresi sona erecek olan emeklilerin gündeminde yer almaya başladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyorlar ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyorlar. Şubat ayı itibarıyla ise birçok banka emekli promosyonlarında güncelleme yapmaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?
YENİ PROMOSYON TUTARI 15 BİN TL'YE ULAŞTI
Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, 2024 ocak ayında ING Türkiye promosyon tutarını 15 bin TL'ye güncelledi.
Bu doğrultuda ING Türkiye'ye emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.