Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, taahhüt sonrası ek koşulsuz olarak maaş aralığına göre şu ödemeleri yapıyor:

9.999 TL'ye kadar: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL üzeri: 15.000 TL

Banka ayrıca "Ek Ödül Taahhütnamesi" ile ilave kazanç sağlıyor:

60 gün içinde iki yeni fatura talimatı verilmesi durumunda maaş skalasına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül veriliyor.

Bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda yine maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödül ödeniyor.