Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan yüzde 12,19’luk zammın ve en düşük emekli maaşının 20 bin TL seviyesine yükselmesinin ardından bankalar arasındaki rekabet kızıştı. Peki, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor ve ek koşullar neler?
TÜİK verilerine göre yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranları ve yapılan yüzde 12,19'luk artış, emekli maaşlarını yeniden şekillendirdi.
Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarındaki enflasyon verilerinin ardından netleşen zam oranları, bankaların promosyon kampanyalarını da hareketlendirdi.
İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları ve başvuru şartları...
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 36 ay boyunca maaşını bu bankadan almayı taahhüt eden emekliler, toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanıyor. Banka, 12.000 TL’ye varan ana promosyona ek olarak 9.000 TL ek promosyon imkanı sunuyor.
ING
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, maaşlarını ING’ye taşıyarak maaş tutarlarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon alabiliyor. Buna ek olarak sunulan nakit promosyon fırsatlarıyla birlikte, toplam ödeme tutarı 28.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
AKBANK
1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında maaşını Akbank’a taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren emekliler, 15.000 TL’ye varan ana promosyondan faydalanabiliyor. Banka ayrıca geniş kapsamlı ek ödül seçenekleri sunuyor:
Kampanya döneminde verilecek ilk 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 1.000 TL (toplam 5.000 TL),
Davet koduyla Akbanklı olan ve maaşını taşıyan yakınlar için toplam 5.000 TL,
Kredi kartı harcamalarına özel toplam 5.000 TL. Bu kalemlerle birlikte toplam promosyon tutarı 30.000 TL’yi buluyor. İşlemler Akbank Mobil veya 444 25 25 numaralı Müşteri İletişim Merkezi üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, 1 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanyasıyla emeklilere toplamda 25.000 TL’ye varan fırsat sunuyor. 15.000 TL’ye kadar olan nakit promosyona ek olarak; Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus veriliyor. Toplam ek kazanım 10.000 TL’yi buluyor.
İŞ BANKASI
1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur), taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan yararlanabiliyor. Mevcut müşterilerden ise 05.05.2025 tarihinden sonra taahhüt verenler veya taahhüdünü yenileyenler promosyon hakkı elde ediyor.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan müşterilere, maaş tutarına göre 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, emekli maaş miktarına göre değişen peşin ve nakdi ödeme seçenekleri sunuyor:
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, taahhüt sonrası ek koşulsuz olarak maaş aralığına göre şu ödemeleri yapıyor:
9.999 TL'ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL üzeri: 15.000 TL
Banka ayrıca "Ek Ödül Taahhütnamesi" ile ilave kazanç sağlıyor:
60 gün içinde iki yeni fatura talimatı verilmesi durumunda maaş skalasına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül veriliyor.
Bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda yine maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödül ödeniyor.
QNB FİNANSBANK
8 Ekim 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada QNB Finansbank, 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü sunuyor.
Detaylar şöyle:
Maaş tutarına göre koşulsuz 20.000 TL’ye varan ödeme.
3 yıl açık kalma şartıyla verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına 3.000 TL ek nakit.
Tek seferde 10.000 TL ek hesap kullanımında 2.500 TL ek nakit.
DENİZBANK
DenizBank, 12.000 TL’ye varan standart nakit promosyona ilave olarak, belirli bankacılık ürünlerini kullanan emeklilere ek avantajlar sağlıyor. Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif kredi kartı kullanan müşteriler, maaş tutarına göre toplamda 15.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabiliyor.