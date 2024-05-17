Emekliler dikkat: Kurban Bayramı'nda hesaplara yatacak

Ekonomik kriz emeklilerin sırtına yüklenilirken, vatandaşlar bayram ikramiyesi tutarını ve ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte emekli destek ödemesinin ayrıntıları...

# Kurban Bayramı
Emekliler dikkat: Kurban Bayramı'nda hesaplara yatacak - Resim: 1

Belediyeler emekliler için kesenin ağzını açtı. Kurban Bayramı'nda emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi ve 2 bin TL değerinde destek çeki verileceği duyuruldu. Başvurular 26 Mayıs 2024 tarihine kadar devam ediyor. İşte emekli destek ödemesinin detayları...

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Emekliler dikkat: Kurban Bayramı'nda hesaplara yatacak - Resim: 2

Açlık sınırının asgari ücreti geçtiği, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'de kaldığı günümüzde belediyeler emeklilere destek olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nda emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi verilecek. Ayrıca binlerce emekliye Kurban Bayramı'nda 2 bin TL değerinde destek çeki de sağlanacak.

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Emekliler dikkat: Kurban Bayramı'nda hesaplara yatacak - Resim: 3

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, emeklilerin bütçesine katkı sunmak, harcamalarına destek olmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, 

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Emekliler dikkat: Kurban Bayramı'nda hesaplara yatacak - Resim: 4

"Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi emeklilerimize 2000 TL değerinde destek çeki dağıtımına başlıyoruz” dedi.

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