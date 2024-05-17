Emekliler dikkat: Kurban Bayramı'nda hesaplara yatacak
Ekonomik kriz emeklilerin sırtına yüklenilirken, vatandaşlar bayram ikramiyesi tutarını ve ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte emekli destek ödemesinin ayrıntıları...
Belediyeler emekliler için kesenin ağzını açtı. Kurban Bayramı'nda emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi ve 2 bin TL değerinde destek çeki verileceği duyuruldu. Başvurular 26 Mayıs 2024 tarihine kadar devam ediyor. İşte emekli destek ödemesinin detayları...
Açlık sınırının asgari ücreti geçtiği, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'de kaldığı günümüzde belediyeler emeklilere destek olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nda emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi verilecek. Ayrıca binlerce emekliye Kurban Bayramı'nda 2 bin TL değerinde destek çeki de sağlanacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, emeklilerin bütçesine katkı sunmak, harcamalarına destek olmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek,
"Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi emeklilerimize 2000 TL değerinde destek çeki dağıtımına başlıyoruz” dedi.