Emekliler dikkat: Kurban Bayramı'nda hesaplara yatacak

Açlık sınırının asgari ücreti geçtiği, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'de kaldığı günümüzde belediyeler emeklilere destek olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nda emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi verilecek. Ayrıca binlerce emekliye Kurban Bayramı'nda 2 bin TL değerinde destek çeki de sağlanacak.