Emekliler dikkat! Maaşlara zam geliyor: İşte olası senaryolar
Emekli maaşı temmuz zammının miktarına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuz ayında belirlenecek olan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Emekli maaşı temmuz zammının miktarına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuz ayında belirlenecek olan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. 3 Haziran'da açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte işçi ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Peki, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranı büyük bir merakla bekleniyor. Enflasyon nedeniyle maaşlarına anlamlı bir artış bekleyen emekliler, 6 aylık enflasyon farkının ne kadar olacağını öğrenmeye çalışıyor.
Yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden zam alan emekliler, temmuz ayında ek bir refah payı alıp almayacaklarını da sorguluyor. Peki, temmuz zammı emekli maaşlarına ne kadar, yüzde kaç yansıyacak?
EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.