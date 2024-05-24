Emekliler dikkat! Maaşlara zam geliyor: İşte olası senaryolar

Emekli maaşı temmuz zammının miktarına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuz ayında belirlenecek olan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. 3 Haziran'da açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte işçi ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Peki, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ne kadar olacak?