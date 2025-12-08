Emekliler dikkat! Promosyon tutarları güncellendi…Hangi banka kaç TL veriyor?
Bankacılık sektöründeki emekli maaşı rekabeti Aralık 2025 itibarıyla zirveye tırmandı. İşte banka banka emekli promosyon tutarları...
Müşteri kaybetmek istemeyen özel ve kamu bankaları, promosyon kampanyalarını 2025 Aralık ayı için yeniledi.
Emeklilerin yakından takip ettiği bu güncel teklifler, cazip bir ek gelir kapısı oluşturdu. Mevcut tabloda en yüksek emekli maaş promosyonu tutarı, sunulan ek ödeme olanaklarıyla birlikte 31.000 TL sınırına ulaştı.
Bu durum, "En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, hangi banka ne kadar veriyor?" sorularının en çok arananlar arasına girmesine neden oldu.
İşte bankaların 2025 Aralık ayı güncel emekli promosyon detayları:
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklileri, toplamda 30.000 TL'ye varan bir kazanım elde etme şansına sahip. Bu fırsat, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesine ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca gerçekleştirilecek alışverişler için toplam 18.000 TL'ye varan ek kazanım imkânı sunuyor. Kampanya, 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında ilk maaş bankası VakıfBank olan yeni emekliler ve maaşını taşıyan SGK emeklilerini kapsıyor.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, maaş tutarlarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanıyor. Brüt maaş tutarı:
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları durumunda 5.000 TL ödeme alabilecek.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemesini Ziraat Bankası aracılığıyla alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon imkânı sağlanıyor. Promosyondan yararlanmak için emekli aylığının 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alınacağına dair taahhütte bulunmak yeterli. Ödemeler peşin olarak 3 yıllık yapılmakta olup, birden fazla emekli maaşı alanlar için promosyon tutarı maaşların toplamına göre hesaplanmaktadır. Başvurular şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS ve Müşteri İletişim Merkezi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül sunuluyor. Bu tutar, 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ile birlikte, Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye varan bonus fırsatını içeriyor. Kampanya 1 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
ING
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş büyüklüğüne bağlı olarak ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon alabiliyor. Ayrıca ek nakit promosyon fırsatlarıyla toplam kazanç 28.000 TL'ye kadar çıkabilmekte. Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da bu kampanyadan faydalanabiliyor. Kampanya, 1 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerli.
YAPI KREDİ
19 Eylül 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl süreyle Yapı Kredi'den almayı taahhüt eden müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Promosyon Taahhütnamesinin imzalanmasının ardından, maaş baremine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon ek koşulsuz ödeniyor. Ek olarak, iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı, bireysel kredi kartları ile 1.000 TL harcama ve ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş gibi ek koşullarla maaş baremine göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen toplamda 15.000 TL'ye varan ek nakit ödül kazanma imkânı da sunuluyor.
AKBANK
1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank’a taşıyıp 3 yıl maaş alma taahhüdü verenler, 15.000 TL’ye varan promosyon alıyor. Bununla birlikte, ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL (toplam 5.000 TL), davet koduyla mobilden Akbanklı olan yakınlardan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamalarından toplam 5.000 TL olmak üzere toplamda 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı bulunuyor. Emekliler, Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi üzerinden kolayca maaş taşıma ve promosyon başvurusu yapabiliyor.
DENİZBANK
Denizbank, emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon sağlıyor. 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak, yeni hesap açan ve 3 yıl maaş sözü veren emeklilere; Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartı kullanımı şartlarıyla maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor. Kampanya, 30 Ekim 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yeni hesap açan emekliler ve mevcut taahhüdü bu dönemde biten emekliler için geçerlidir.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan veya maaşını zaten bu bankadan alan SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) müşterileri, 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra, 9.000 TL’ye varan ek promosyon da alabiliyor. Emekli Promosyon Kampanyası, 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerliliğini koruyor
ALBARAKA
4 Kasım- 31 Aralık 2025 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka'ya taşıyanlar, 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL'ye varan ödül kazanma şansı yakalıyor. Bu ödül fırsatları arasında 2 otomatik fatura talimatına 1.400 TL ek ödül, yönlendirilen her yeni emekli maaş müşterisi için 1.000 TL (toplamda 6.000 TL) ve 5.000 TL üzeri harcamaya 2.000 TL'ye varan Worldpuan yer alıyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, maaş aralığına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyonu sunuyor. Maaş aralığına göre ödemeler 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Ek ürün kampanyaları ile birlikte promosyon tutarı 27.500 TL'ye kadar ulaşabilmektedir. Kampanya, maaşını taşıyan ve 3 yıl taahhüt verenler ile taahhüdü 2025'te biten ve yenilemek isteyen mevcut emekliler için geçerli.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emekli maaşını taşıyanlara 29.500 TL’ye varan promosyon, bonus ve ödül veriyor. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile alma taahhüdü veren ve promosyon talep eden emekliler; 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı, yedek hesaba sahip olma, kart harcama şartını yerine getirme ve emekli yakınlarını davet etme şartlarını yerine getirmeleri durumunda, maaş baremlerine göre 15.500 TL ile 29.500 TL'ye kadar promosyon, bonus ve ödül ödemesi alıyorlar.
QNB
Maaşını 3 yıl boyunca QNB'den almayı taahhüt eden emekliler, 31.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. İlk maaşın hesaba gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Buna ek olarak; 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına 3.000 TL nakit, banka politikalarına göre minimum 100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanımına ek 2.500 TL nakit ve minimum 10.000 TL ek hesap kullanımına da ek 2.500 TL nakit sağlanıyor. Ek hesabı bulunan müşteriler, 08.10.2025 tarihinden sonra promosyon talebi öncesinde minimum 10.000 TL ek hesap kullanımıyla 2.500 TL nakit ödül fırsatından faydalanabiliyor. Kampanya, 8 Ekim 2025- 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli.