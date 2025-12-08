Emekliler dikkat! Promosyon tutarları güncellendi…Hangi banka kaç TL veriyor?

YAPI KREDİ

19 Eylül 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl süreyle Yapı Kredi'den almayı taahhüt eden müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Promosyon Taahhütnamesinin imzalanmasının ardından, maaş baremine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon ek koşulsuz ödeniyor. Ek olarak, iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı, bireysel kredi kartları ile 1.000 TL harcama ve ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş gibi ek koşullarla maaş baremine göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen toplamda 15.000 TL'ye varan ek nakit ödül kazanma imkânı da sunuluyor.