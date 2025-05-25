Emekliler dikkat! Promosyon yarışı hız kazandı, hangi banka ne kadar veriyor?

DENİZBANK

DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl süreyle maaş alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL’ye kadar ana promosyon sunuyor. Ek koşulları sağlayan müşteriler ise toplamda 20.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor.

Promosyon tutarları maaş aralığına göre şöyle:

0 – 9.999 TL maaş alanlara: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ek promosyondan yararlanmak için MobilDeniz, kredi kartı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ürünlerden en az birkaçına sahip olunması gerekiyor.