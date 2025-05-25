Emekliler dikkat! Promosyon yarışı hız kazandı, hangi banka ne kadar veriyor?
Emekli maaşlarını farklı bankalara taşıyan milyonlarca vatandaş için promosyon rekabeti hız kazandı. Mayıs 2025 itibarıyla bazı bankalar ödemeleri 27 bin TL’ye kadar çıkardı. Kamu ve özel bankaların güncel promosyon teklifleriyle birlikte, emeklilerin hangi bankayı seçeceği merak konusu oldu.
Mayıs ayı itibarıyla emekli promosyonlarında rekabet doruğa ulaştı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyon kampanyaları güncellendi.
Kamu ve özel bankalar, maaşını kendi kurumlarına taşıyan emeklilere 12 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen promosyon teklifleri sunuyor.
İşte bankaların mayıs ayında emeklilere sunduğu güncel promosyon rakamları:
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Promosyon miktarı, maaş aralığına göre değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri bu kampanyadan faydalanabiliyor.
HALKBANK
Halkbank, 3 yıl süreyle maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere aşağıdaki oranlarda promosyon ödüyor:
10.000 TL – 14.999 TL arası maaş: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
VAKIFBANK
Banka, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon vermesinin yanı sıra, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı kullananlara alışveriş harcamalarına karşılık aylık 1.500 TL, toplamda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme imkanı sunuyor. Böylece VakıfBank’tan alınabilecek toplam ödeme 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, 13 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl süreyle kalma taahhüdü veren SGK emeklilerine maaş aralığına göre kademeli promosyon fırsatı sunuyor.
Promosyon tutarları şu şekilde:
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL arası maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, 15 Nisan – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine toplamda 25.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.
Kampanya kapsamında:
Maaşını yeni taşıyanlara 20.000 TL’ye kadar doğrudan nakit promosyon
Banka kredi kartı ile ayda 1.000 TL harcamaya karşılık 5 ay boyunca toplam 5.000 TL nakit iade
Bu sayede emekliler toplamda 25.000 TL’ye varan ödeme alabiliyor.
AKBANK
Akbank, 1 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl süreyle kalmayı taahhüt eden SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine 15.000 TL’ye kadar promosyon imkanı tanıyor.
ING BANK
ING Bank, SGK emeklilerine maaş aralığına göre ek koşulsuz 15.000 TL promosyon imkânı sunarken, ek kampanyalarla birlikte bu tutar 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Promosyon tutarları şöyle:
10.000 TL’ye kadar maaş alanlar: 16.250 TL
10.000 TL – 14.999 TL arasında maaş alanlar: 20.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası: 22.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 25.000 TL
İŞ BANKASI
5 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında İş Bankası’na maaşını taşıyan veya ilk emekli maaşını buradan alacak SGK emeklileri için kampanya detayları şöyle:
0 – 9.999 TL arası maaş alanlara: 12.250 TL
10.000 – 14.999 TL arası: 16.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası: 18.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL
.
ŞEKERBANK
Şekerbank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine maaş aralıklarına göre 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.
0 – 9.999 TL arası: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Promosyon ödemeleri, 3 yıl boyunca maaşın Şekerbank’tan alınması şartıyla gerçekleştiriliyor.
DENİZBANK
DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl süreyle maaş alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL’ye kadar ana promosyon sunuyor. Ek koşulları sağlayan müşteriler ise toplamda 20.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor.
Promosyon tutarları maaş aralığına göre şöyle:
0 – 9.999 TL maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ek promosyondan yararlanmak için MobilDeniz, kredi kartı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ürünlerden en az birkaçına sahip olunması gerekiyor.
TEB
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere sunduğu kampanyada, 12.000 TL ana promosyonun yanı sıra, çeşitli kampanya ve ürün koşullarını yerine getiren müşterilere 9.000 TL’ye kadar ek ödeme sunarak toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.
Kampanya, 36 ay boyunca emekli maaşını TEB’ten almayı taahhüt eden müşteriler için geçerli.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, QNB emekli kredi kartı kullanıcıları için yıllık 1.200 TL indirim imkanı sağlayarak toplamda 16.200 TL’ye kadar ödül fırsatı sunuyor.
ALBARAKA TÜRK
Katılım bankacılığı alanında faaliyet gösteren Albaraka Türk, 2025 yılı emekli promosyon kampanyasını “20.000 TL’ye Varan Ödül!” ifadesiyle duyurdu.