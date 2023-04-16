Emekliler dikkat: Promosyonlar yenileniyor
En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerine gelen zamla birlikte bazı bankalar da promosyon oranlarında güncelleme yaptı. EYT'nin yasasının yürürlüğe girmesi ve emekli maaşı bağlanma işlemlerinin başlaması sonrası emekli promosyonları yeniden belirlendi. İşte ayrıntılar...
EYT'lilerin emekli maaşı bağlanma işlemleri tüm hızıyla sürerken, emekli promosyon tutarları gündemdeki sıcaklığını artırdı. 2023 yılında 2,25 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacak olması bankaların müşteri kazanma iştahını artırarak emekli promosyonları için düzenlemeyi beraberinde getirdi. Banka promosyonları ne kadar oldu? Banka promosyonu seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte ayrıntılar...
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası 2023 yılında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlayan 2,25 milyon vatandaş emeklilik hakkı kazandı. Mart ayında da emeklilik başvurusu yapan sayısı 1,6 milyonu aştı.
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI AYDAN AYA YENİLENİYOR
Emeklilik başvurusunu Mart ayında yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanıyor. Bununla beraber bankalar yeni müşteri edinimi için harekete geçti ve emekli promosyon tutarlarını aydan aya yeniliyor.
BANKA PROMOSYONU YANINDA EK ÖDEME FIRSATI
Özel bankalardan emekli maaşı alacak EYT'lilerin promosyon tutarı 10 bin TL'yi bulurken aşağıdaki şartları sağlayanlara ek ödeme yapılıyor.
Özel bankalar ürünlerin kullanılmasıYeni emekli müşterisi getirilmesiFatura ödenilmesi gibi birçok şart karşılığında yüksek promosyon ödüyor