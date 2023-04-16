Emekliler dikkat: Promosyonlar yenileniyor

EYT'lilerin emekli maaşı bağlanma işlemleri tüm hızıyla sürerken, emekli promosyon tutarları gündemdeki sıcaklığını artırdı. 2023 yılında 2,25 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacak olması bankaların müşteri kazanma iştahını artırarak emekli promosyonları için düzenlemeyi beraberinde getirdi. Banka promosyonları ne kadar oldu? Banka promosyonu seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte ayrıntılar...