Emekliler dikkat: Promosyonlarda büyük artış! Ocak'ta maaşlara 20.000 TL'ye kadar teklif

Emekliler, maaşlarını taşıyıp üç yıllık taahhüt verenlere sunulan kampanyalar ile daha yüksek ödemeler alabilecek. Ayrıca daha önce düşük promosyon almış olanlar, otomatik zamla birlikte ek ödeme farkı da alabilecekler. Maaşını taşıyan emekliler ise sistemde geçirdikleri süreye bağlı olarak ek avantajlardan yararlanabilecek.