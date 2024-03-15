Emekliler dikkat! Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihi değişiyor
Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimini merakla bekliyor. Kulislerden gelen son bilgiye göre ödeme takviminde değişiklik olduğu iddia edildi.
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SSK, Bağ-Kur emeklileri için bayram ikramiyeleri yüzde 50 zam ile 3 bin TL'ye çıktı. Emekliler geçim sıkıntısındayken bayram ikramiyelerine gelen zam ile hayal kırıklığına uğradı. Emeklilerin bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Ancak ödeme takvimi daha açıklanmadı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmalarından sonra ödemelerin ne zaman yapılacağı belli olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ödeme takvimi üzerinde çalışmalarımız başladı. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına yatıracağız" açıklaması yapmıştı.
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce yani nisan ayının ilk haftası yatırılması bekliyordu.