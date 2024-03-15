Emekliler dikkat! Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihi değişiyor

SSK, Bağ-Kur emeklileri için bayram ikramiyeleri yüzde 50 zam ile 3 bin TL'ye çıktı. Emekliler geçim sıkıntısındayken bayram ikramiyelerine gelen zam ile hayal kırıklığına uğradı. Emeklilerin bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Ancak ödeme takvimi daha açıklanmadı.