Emekliler dikkat! Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihi değişiyor

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimini merakla bekliyor. Kulislerden gelen son bilgiye göre ödeme takviminde değişiklik olduğu iddia edildi.

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Emekliler dikkat! Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihi değişiyor - Resim: 1

SSK, Bağ-Kur emeklileri için bayram ikramiyeleri yüzde 50 zam ile 3 bin TL'ye çıktı. Emekliler geçim sıkıntısındayken bayram ikramiyelerine gelen zam ile hayal kırıklığına uğradı. Emeklilerin bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Ancak ödeme takvimi daha açıklanmadı.

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Emekliler dikkat! Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihi değişiyor - Resim: 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmalarından sonra ödemelerin ne zaman yapılacağı belli olacak. 

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Emekliler dikkat! Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihi değişiyor - Resim: 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ödeme takvimi üzerinde çalışmalarımız başladı. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına yatıracağız" açıklaması yapmıştı.

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Emekliler dikkat! Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihi değişiyor - Resim: 4

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce yani nisan ayının ilk haftası yatırılması bekliyordu. 

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