Emekliler dikkat! Temmuzda üç farklı ödeme birden alabilirsiniz
Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için çoklu ödeme dönemi başlıyor. Şartları sağlayan milyonlarca emekli; zamlı aylıkları, maaş farkları ve güncellenen banka promosyonlarıyla birlikte üç farklı kalemde ek gelir elde edecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şemsiyesi altındaki milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında hesaplara yatırılacak tutarlara çevrildi. Zamlı emekli maaşlarının ödeme takvimi, Meclis'ten geçen ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmasının ardından kesinlik kazanacak.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK, resmi ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaşacak ve belirlenecek takvim doğrultusunda zamlı aylıklar ile oluşması halindeki maaş farkları doğrudan emeklilerin hesaplarına aktarılacak.
Maaş artışları ve yasal düzenlemelerle doğan fark ödemelerinin yanı sıra, bankaların rekabete girerek güncellediği emekli promosyon kampanyaları da bu ay önemli bir ek gelir imkanı sunuyor. Bankaların belirlediği gerekli şartları yerine getiren hak sahipleri; temmuz döneminde maaş farkı, ilave aylık ödemesi ve banka promosyonu olmak üzere toplamda üç farklı ödeme alma fırsatını yakalayacak.
Temmuz ayında taban maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 17.76 oranında artış yansıtıldı. Mevcut uygulamada bu artışa rağmen aylığı 20 bin lirayı geçmeyen hak sahiplerine yine 20 bin lira ödeme yapılıyor. Ancak TBMM'de kabul edilerek kanunlaşan yeni yasa teklifiyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi.
Bu düzenleme resmen yürürlüğe girdikten sonra, halihazırda 20 bin lira alan emeklilere 3 bin 552 TL'lik fark yatırılacak. Maaşı bu rakamın altında kalan tüm emeklilerin aylıkları da yine 23 bin 552 TL'ye tamamlanacak. Söz konusu fark ödemelerinin bu ayın sonunda SGK tarafından belirlenecek bir tarihte yapılması planlanıyor.
Maaşlarını her ayın başında alan memur emeklileri ise temmuz ayı ödemelerini zamsız tutarlar üzerinden aldı. Bu gruba yüzde 13.52 oranındaki enflasyon farkı ve zam henüz yansıtılmadı. Memur emeklilerinin yüzde 13.52'lik artışla oluşan zam farkları önümüzdeki günlerde hesaplara geçecek.
Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin tamamı maaşlarını aylık periyotlarla almadığı için fark ödemeleri de kişilerin maaş alma dönemlerine göre değişiklik gösterecek. Maaşını her ay alanlara temmuz ayına ait 1 aylık zam farkı yatırılacak. Üç ayda bir maaş alanlarda ise fark hesaplaması aylık dönemine göre yapılacak.
Buna göre; mayıs-haziran-temmuz döneminde maaş alanlara 1 aylık, haziran-temmuz-ağustos döneminde alanlara 2 aylık, temmuz-ağustos-eylül periyodunda maaş alanlara ise 3 aylık zam farkı ödenecek.
4A SSK VE 4B BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ
Zamlı aylıklar ve rutin ödemeler için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği tahsis numarasına dayalı sistem bu ay da devrede olacak.
4A SSK emeklilerinin maaşları tahsis numarasının son rakamına göre şu tarihlerde yatırılıyor:
Son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'si
Son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'i
Son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'u
Son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'si
Son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'i
Son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'si
Son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ü
Son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ü
Son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'i
Son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sı
4B Bağ-Kur emeklileri için ise tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günleri şu şekilde sıralanıyor:
Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25'i
Son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26'sı
Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27'si
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: Her ayın 28'i
Emekli Sandığı (4C) kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen özel takvime göre hesaplara aktarılıyor. Kurumun kuralları gereği ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma gününden, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi gününden yatırılıyor.
Şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında aylık alan birinci gruptaki emeklilerin doğum tarihlerine göre ödeme günleri ise şöyle belirlendi:
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar: Ayın 1'i
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar: Ayın 2'si
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar: Ayın 3'ü
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar: Ayın 4'ü
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar: Ayın 5'i