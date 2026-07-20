Emekliler dikkat! Temmuzda üç farklı ödeme birden alabilirsiniz

Bu düzenleme resmen yürürlüğe girdikten sonra, halihazırda 20 bin lira alan emeklilere 3 bin 552 TL'lik fark yatırılacak. Maaşı bu rakamın altında kalan tüm emeklilerin aylıkları da yine 23 bin 552 TL'ye tamamlanacak. Söz konusu fark ödemelerinin bu ayın sonunda SGK tarafından belirlenecek bir tarihte yapılması planlanıyor.