Emekliler dikkat! Yarış kızıştı: Bankalarda yeni yıl promosyonu

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranına göre zamlanıyor. Kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 oranında zam kesinleşmiş durumda. Aralık ayı enflasyon beklentilerine göre bu oranın yüzde 16-17 arasında olacağı tahmin ediliyor. Kesin rakam ise aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

Promosyon Yarışı Hızlandı

Bankalar, daha fazla emekliyi kendilerine çekmek için promosyon kampanyalarını artırmaya devam ediyor. Promosyon miktarları, emekli maaşlarının tutarına göre değişiklik gösteriyor ve 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişen teklifler sunuluyor. Yüksek emekli maaşı alanlar, daha yüksek promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Ayrıca birçok banka, promosyon ödemelerinin yanı sıra ek avantajlar ve kampanyalar da sunuyor.

Promosyonlar Yılbaşında Artacak mı?

Bankalar, yeni yıl öncesinde daha fazla emekliyi kazanmak için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Her yılbaşında olduğu gibi, maaşlara yapılacak zamlara paralel olarak promosyon ödemelerinde de artış bekleniyor. Bankaların yeni bütçeleri ve hedefleri, promosyon tutarlarında belirleyici olacak.

İki Farklı Bankadan Promosyon Almak Mümkün mü?

Eğer bir emekli, kendi maaşı dışında eşinden ya da babasından kalan bir maaş daha alıyorsa, her iki maaş için farklı bankalarla anlaşarak iki ayrı promosyon alabilir. Bu durum, emeklilere ek gelir fırsatı sunuyor ve bankaların kampanyalarından daha fazla faydalanma imkânı sağlıyor.

Promosyon tekliflerini değerlendirirken bankaların sunduğu ek kampanyalar ve şartları dikkatlice incelemek büyük önem taşıyor.