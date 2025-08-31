Emekliler dikkat! Yeni promosyonlar 1 Eylül'de açıklanacak, işte merak edilen her şey

EN YÜKSEK PROMOSYON HANGİ BANKADA?

Şu an itibarıyla emeklilere en yüksek promosyon ödemesini 27 bin TL ile Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası yapıyor. Bu iki bankayı 25 bin TL ile ING ve Albaraka izlerken, İş Bankası, Garanti, QNB ve Denizbank ise 21 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor.