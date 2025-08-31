Emekliler dikkat! Yeni promosyonlar 1 Eylül'de açıklanacak, işte merak edilen her şey
Bankalar 1 Eylül'de promosyon rakamlarını güncelliyor: Emeklilere 35 bin TL’ye kadar ödeme yolda! Yeni tutarlar, başvuru koşulları ve banka listesi açıklandı. İşte merak edilen her şey...
Özel ve kamu bankaları emekli müşterileri için promosyon kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ancak asıl değişiklik 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
O tarihten itibaren bankalar, emekli promosyonlarında yeni tutarları resmen ilan edecek.
ZAM BEKLENTİSİ PROMOSYONLARI YÜKSELTECEK
Hükümetin 2017 yılından bu yana kesintisiz şekilde uyguladığı emekli promosyonu sistemi kapsamında bankalar yeni promosyon tutarlarını belirlerken, 1 Ocak 2026’da yapılacak emekli maaşı zammını da göz önünde bulunduracak.
Temmuz 2025’te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.67 oranında zam yapılırken, bu oran üzerinden belirlenen promosyon tutarları 31 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli olmuştu. Şimdi ise gözler Merkez Bankası’nın yüzde 25-29 arası yıl sonu enflasyon tahminine çevrildi. Bu tahminlere göre emeklilere Ocak 2026’da yüzde 7.14 ile 10.57 arasında yalnızca enflasyon farkı zammı yapılacak. Ayrıca ek zam görüşmeleri de bu artışa eklenecek.
Sabah Gazetesi'ne göre, bu kapsamda bankalar, üç yıl için belirlenen promosyonlara ilave zamları da dahil ederek 1 Eylül'den itibaren yeni kampanyalarını başlatacak.
İşte emekli promosyonu ve banka değişikliği rehberi:
Ödeme kimlere yapılıyor?
SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile hak sahiplerine talepte bulunmaları durumunda bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Yeni emekli olacağım banka promosyonunu nasıl alırım?
SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olacaksanız e-Devlet / SGK Müdürlüklerine yapacağınız başvuruda, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaksanız çalışmakta olduğunuz kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde promosyon almak istediğiniz bankayı işaretleyebiliyorsunuz.
Hangi bankalar promosyon veriyor?
Akbank, Albaraka, Denizbank, ICBC Turkey, ING, Kuveyt Türk, Odea, QNB, Şekerbank, Ziraat, Turkish Bank, Türk Ekonomi Bankası, Finans Katılım, Garanti, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı ve Kredi, Ziraat Katılım promosyon ödemesi yapıyor.
Ödeme nasıl belirleniyor?
Bankalar tarafından ödenebilecek en düşük promosyon tutarı, kişilerin aylık tutarına karşılık gelen aralık kademeleri dikkate alınarak belirleniyor. Ayrıca bankalar uyguladıkları kampanyalar çerçevesinde en düşük promosyon tutarının üzerinde promosyon ödemesi yapabilmekte ve çeşitli kampanyalarla ilave avantajlar sunabilmektedir.
Promosyon tek seferde mi ödenmektedir?
Promosyon, bankalar tarafından tek seferde ve peşin olarak ödenmektedir.
Promosyon kaç yılda bir verilir?
Emekli promosyonu 3 yılda bir verilmektedir.
Banka, promosyon ödememi ne zaman hesabıma yatırmaktadır?
Promosyon ödemeniz, kurumumuz tarafından emekli aylığınızın bankaya gönderilmesi ve banka nezdinde Promosyon taahhütnamesinin tarafınızca imzalanması adımlarının tamamlanmasından sonra en geç üç iş günü içinde banka tarafından hesabınıza yatırılmaktadır.
Daha yüksek promosyon ödemesi yapan bankaya aylığımı taşıyabilir miyim?
Evet, aldığınız promosyon tutarının düşük olduğunu düşünüyorsanız daha yüksek promosyon ödemesi yapan başka bir bankaya aylığınızı taşıyabilirsiniz. Ancak bunun için aylığınız karşılığında kredi kullanmamış olmanız ve bankacılık işlemlerini ilgilendiren herhangi bir sorununuzun bulunmaması şartlarını taşımanız gerekiyor.
Promosyon ödenirken hangi kesintiler dikkate alınmaktadır?
Promosyon ödemeniz hesaplanırken, kurumumuzdan aldığınız aylıktan nafaka ve icra kesintileri düşülmektedir. Nafaka ve icra kesintileri dışında yapılan kesintiler, promosyon tutarını etkilememektedir.
Aylığıma promosyon ödemesi nedeniyle koyulan blokeyi nasıl kaldırabilirim?
Promosyon ödemesi aldıktan sonra aylık taşıma işlemine 3 yıl süreyle bloke konulmaktadır. Başka bankaya hesabınızı ancak promosyon cayma bedelini ödemeniz halinde geçiş yapabilirsiniz. Promosyon cayma bedeli, almış olduğunuz promosyon tutarı ve kalan taahhüt süresi dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
EN YÜKSEK PROMOSYON HANGİ BANKADA?
Şu an itibarıyla emeklilere en yüksek promosyon ödemesini 27 bin TL ile Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası yapıyor. Bu iki bankayı 25 bin TL ile ING ve Albaraka izlerken, İş Bankası, Garanti, QNB ve Denizbank ise 21 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor.
1 Eylül itibarıyla bu rakamların 10 bin TL ile 35 bin TL aralığına çekilmesiyle birlikte tüm bankalar arasında rekabetin daha da kızışması bekleniyor.