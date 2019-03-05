Emekli vatandaşlara, 1000 liralık bayram ikramiyesi paralarının hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu. Mayıs ile haziran ayları ifade edilirken 1000'er lira yatacağı da aktarıldı

Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde olacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.



Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak.



HAZİRANDA EMEKLİ OLANA İKİNCİSİ ÖDENECEK



NTV'de yer alan habere göre, ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek.



İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.



İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak.