Emekliler için banka promosyonları artıyor: Güncel rakamlar

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 enflasyon farkı verilmesi kesinleşti. ekonomim.com'un elde ettiği bilgilere göre, maaş artışları ile birçok özel banka emekli maaşı promosyonlarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şu anda emeklilere maaşlarına göre 7500 TL ile 20 bin TL arasında promosyon sunan bankalar, bu miktarları yeni zam oranlarına göre güncellemeyi değerlendiriyor. Bankacılık kaynaklarına göre, bankalar promosyon miktarını en az 10 bin TL, en fazla 30 bin TL olarak güncelleyecek. Ayrıca, emekliler maaş zamlarının ardından bankalardan promosyonlarını yeni maaşlarına göre güncellemelerini talep edebilecekler.

Bankalar promosyon farkını vermediği takdirde, emekliler yeni bir bankaya geçme hakkına sahipler. Ancak taahhüt süresi dolmadan başka bir bankaya geçebilmek için bazı şartlar bulunuyor. Promosyonu taşımak herhangi bir ceza gerektirmiyor, sadece önceden alınmış bedelin iadesi gerekiyor. Örneğin; 3 yıllığına 1500 TL promosyon aldıysanız, 2 yıl geçtiğinde ve 1 yıl kala bu anlaşmayı bozduğunuzda, kalan ayların promosyon ücretini iade ederek sözleşmeden dönebilirsiniz. 36 ay anlaşma karşılığı 1500 TL aldıysanız ve 24 ay geçtiyse, geriye kalan 12 ay için 500 TL'yi iade edersiniz. Yeni promosyon tutarını bankalardan araştırıp dilediğiniz bankaya emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz.