Emekliler için Ocak ayında zammın yolu açılıyor

2025 yılına yaklaşırken, milyonlarca emekli, Ocak ayında belirlenecek zam oranlarının hayat pahalılığına bir çözüm sunmasını umuyor. Son verilere göre, enflasyonda 3 aylık oran %8.92 olarak belirlendi. 4 aylık enflasyon rakamı ise pazartesi günü açıklanacak ve bu bağlamda maaşlar belli olacak.

Emekliler için Ocak ayında zammın yolu açılıyor
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Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin maaş zamları da netlik kazanacak. Ekonomik dengelerin hayat pahalılığı nedeniyle zorlandığı bir dönemde, enflasyon verileri vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Bu çerçevede, yapılacak düzenlemelerde hayat pahalılığının dikkate alınması emeklilerin talepleri arasında yer alıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon oranı kadar bir artış alacakken, emekli sandığı emeklileri için bu oran %6'lık toplu sözleşme artışının üzerinde olacak. Ancak altı aylık enflasyon farkı henüz belirlenmediği için zam oranları da netleşmiş değil. Üç aylık enflasyon oranı %8.92 olarak açıklanırken, dördüncü aylık enflasyon verileri de pazartesi günü duyurulacak. Yıl sonu için yıllık enflasyonun %41 ila %48 arasında olması bekleniyor.

Emekliler, Ocak ayında maaşlarına refah payının eklenmesini umut ediyor. Beklenen %13 ila %15 arasında çıkması öngörülen altı aylık enflasyon artışının yeterli olmayacağı düşüncesi, emeklilerin refah payı beklentilerinin başlıca nedeni. Bu bağlamda, geçtiğimiz Ocak ayında uygulanan düzenlemenin tekrar edilmesi gündemde. 2025 bütçesindeki artışlar incelendiğinde ise, artışın %20 civarına ulaşması bekleniyor.

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