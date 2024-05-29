Emekliler sizi ilgilendiriyor! Zaman aşımına uğrayabilir

Eski Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, beş yıl içinde talep edilmeyen gelir ve aylıklar zaman aşımına girerdi. Ancak, 5510 Sayılı Kanun'da yapılan düzenlemelerle, SGK'ya yapılan başvurunun haklı bir nedene dayandığını ispatlayanlar için bu hüküm uygulanmayacak.