Emekliler sizi ilgilendiriyor! Zaman aşımına uğrayabilir
SGK, SSK ve Bağkur emeklilerini uyardı. SGK'nın hak düşürücü süre uygulamaları, emeklilerin belirli haklarını kullanmak için belirli bir zaman diliminde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Bu süreler içinde başvuruda bulunulmazsa, bazı haklar geri dönülmez bir şekilde kaybedilecek.
Emekli aylıklarının zaman aşımına uğramaması için emeklilerin SGK ile sürekli iletişimde kalmaları ve haklarını yakından takip etmeleri önem arz ediyor. Hak kaybını önlemek adına zamanında başvuru yapmak ve gerekli belgeleri sunmak kritik adımlar arasında yer alıyor.
ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAYACAK
Bu mekanizmada, hak elde edildiği tarihten itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen kısımların zaman aşımına uğrayacağı belirtildi.
Eski Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, beş yıl içinde talep edilmeyen gelir ve aylıklar zaman aşımına girerdi. Ancak, 5510 Sayılı Kanun'da yapılan düzenlemelerle, SGK'ya yapılan başvurunun haklı bir nedene dayandığını ispatlayanlar için bu hüküm uygulanmayacak.
Dolayısıyla, bu kişilerin gelir ve aylıkları yazılı başvuru tarihinden sonraki ayın başından itibaren ödenmeye başlayacak.